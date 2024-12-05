聯合報黑白集／縫起眼睛，心會更寬？

陸生提及「中國台北隊」風波延燒，陸生團3日拜訪台大，遇上歡迎與抗議學生同場。 記者潘俊宏／攝影 在沈伯洋「一切交流都是統戰」的口令下，因有一名陸生祝賀「中國台北隊」奪冠，使陸生團連續在清大、台大遭嗆。台大學生除高呼「這裡不是中國台北」，還說希望與陸生交流民主、自由和人權。但如此攔路發飆，算什麼交流？

懷有國名恐懼症的年輕人，其憤怒可以理解。但說穿了，此岸慣用詞和彼岸慣用語，都是政治意識形態的日積月累，你的憤怒和她的無辜都是同一來源。只要看看政治人物無謂的臉就知道，年輕人被訓練出「巴夫洛夫式」的制約反應，其來有自。但重要的是，自己如何超越這種膝射反應，多用自己的大腦思考。

政治的「馴化」過程，就是縫起你的眼睛、掩住你的耳朵，叫你少聽少聞，只要聽從政治人物的指令。原本陸生團意在交流，卻在台、清大遇到不懷好意的叫囂，或許讓陸生受到震撼教育，卻未能讓他們體驗到台灣民主的優越性，也就可惜了！

正如近日軍校下令刪除「中國現代史」，改為「世界史」，就是要避免軍校生唸到北伐、抗日的兩岸共同歷史。然而，縫起眼睛，視野會更寬闊嗎？跳過中國，直接用「南島」的台灣連接世界，如何了解先民渡海、閩客飲食的典故，如何解釋媽祖、關公信仰的來自，尤其我們每日使用的中文？

不要讓狹眼變狹心，不同的地方才更該看！