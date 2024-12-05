經濟日報社論／川普助長美國裙帶資本主義

美國總統當選人川普。美聯社

民主政治脫離不了選舉，選舉離脫不了金錢，所以金權與民主相隨，如果兩者關係脫軌，民主就染上濃厚的裙帶資本主義色彩。美國多數政治人物靠財團或是富豪捐獻存活，權與錢本來就密不可分，而商人性格的川普經營的權錢關係曖昧不明，令人擔憂將助長美國的裙帶資本主義。

美國億萬富翁、Citadel執行長格里芬近日警告，川普的高關稅政策，從長遠來看，隨著企業失去競爭力和生產力，將對美國企業界和經濟造成更大損害，他擔心會讓美國走向裙帶資本主義。裙帶資本主義是一種以商界領袖和政府官員之間密切、互利的關係為特徵的經濟體系。格里芬指出：「現在你會發現華盛頓的大廳裡擠滿了特殊利益團體和遊說者，人們尋求持續提高關稅以阻止外國競爭，並保護無法滿足需求的低效美國企業。」

在民主政治體系中，捐獻與關稅助長裙帶資本主義的現象司空見慣，沉浮取決於政治人物能否妥善把持分際，理想上應該不讓金錢汙染政治，且不讓權力淪為商人牟利的工具。川普這次選舉募款到當選再到組閣，處處充滿利益算計的痕跡。比特幣業者捐款了，他對比特幣立即從反對到接納；特斯拉老闆馬斯克出錢出力助選，他改變對電動車的態度；他所選的部會首長，多的是他的企業界膩友，他們的事業可能因為入閣而獲得加持。

裙帶資本主義借助人脈關係而發展，這些人脈關係網往往是通過向掌權者提供政治或經濟上的好處而搭建起來的，因此在這種經濟型態中，商業成功更多地取決於人脈關係，而非良好的經營與管理。

除了人脈與權力照應，政策扶助也具決定性作用。以關稅的操作為例，關稅的訂定與執行方式留下極大的自由裁量空間，總統有權決定哪一類進口商品、哪個出口國家是否調高關稅以及徵收的比率，他可以為了照顧特定業者而上下其手。

在裙帶資本主義中，政商勾結貌似正常化，政治領導人向企業或個人輸送利益，或者給予庇護，藉以換取產業、財團或富豪在政治上的順從和相關經濟利益。其中涉及權錢交易，扭曲了權力行使的公益性與公正性，從而對民主政治帶來傷害。

許多國家的政要或政黨為了換取競選捐款和其他資金，而授予特定對象壟斷地位、特殊稅收減免或是優惠補助，也可利用關稅為其提供保護。極端情況是權錢一家親，業者利用權力關係聚斂財富，權者收取權力租金。

馬斯克是川普權錢關係良窳的一個指標。在幫助川普贏得選舉後，他成功攀上權力頂峰。他與川普的結合，可能使他雙面獲利，一方面是在美國取得政策支持，讓他的電動車、太空等相關事業如虎添翼，另一方面成為中國政府遊說川普的重要渠道，有助於中共優惠他在大陸龐大電動車事業的經營。川普在比特幣問題立場反覆，也反映裙帶資本主義的運作情狀。

川普原本不是加密幣的支持者，三年前痛斥比特幣為「騙局」，這次競選中獲得幣圈人士龐大的資金支持，立即重塑自己為加密幣的強力支持者。他在競選期間大力宣揚比特幣對美國經濟的益處，承諾將美國打造成「全球加密貨幣之都」，同時建立比特幣戰略儲備。他並且宣布成立加密貨幣平台公司 （World Liberty Financial）， 由其兒子小唐納·川普主掌。這是赤裸裸的裙帶資本主義行為。

川普的諸多行徑引發了外界對他可能利用聯邦政府來支持與其金主甚至家庭有關事業的擔憂。諾貝爾經濟獎得主克魯曼提出警告，如果裙帶資本主義真的來臨，無論川普的政策造成了多大的損害，它都能確保商界人士為他搖旗吶喊，同時讓他及其邊的人變得更富有，而且肯定會拖累經濟增長。這個警示尚待驗證，但他山之石可以攻錯，台灣如何避免裙帶資本主義上身，確是一個應該嚴防的弊端。