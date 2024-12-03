聯合報黑白集／賈永婕與沈伯洋

馬英九基金會邀請陸生參訪團來台，上周五前往台北一○一參觀。馬龍（右）離開時，微笑的向守候的粉絲揮手致意。 記者黃義書／攝影 大陸奧運桌球六金得主馬龍，隨前總統馬英九邀訪的陸生團來台。有人歡迎，有人唱衰，綠委沈伯洋警告說，「所有交流都是統戰一部分」，還說「如果覺得馬龍可愛，中共就成功了」。反中反到走火入魔。

此一說法，大有問題。剛頒完的金馬獎，有二百多部大陸影片參加，並橫掃最佳導演等三大獎，難道也是統戰？我國桌球好手林昀儒、莊智淵等人，和馬龍等大陸名將都是好友，難道他們都被統戰？如真是統戰，陸委會還放他們入境，才是失職。

近日，賴政府新聘的一○一董事長賈永婕，在馬龍一行人參觀時不但全程陪同，還稱許馬龍是「可愛的大男孩」、「說統戰太嚴肅」。賈永婕認為，交流應該是「他們來我們這邊玩，我們去他們那邊玩，大家都很開心」。此語，直接打臉沈伯洋。

近年兩岸敵意螺旋上升，有大陸因素，但諸多綠營黨公職都扮演了推手。「沈伯洋們」對馬龍和陸生如臨大敵，不知是把自己看得太聰明，還是把民眾看得太笨。難道一個桌球好手，就能瓦解台灣心防？

馬龍和陸生訪台同時，沈伯洋的「黑熊學院」也正在舉辦「台灣主站派，接力護台灣」活動。這項活動高度政治性，用的卻是「公益勸募平台」的募款，很快就募到上千萬元。看來，「認知作戰」生意和一○一差不多，都是金雞母。