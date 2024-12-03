經濟日報社論／台積電轉化為美積電？應有所防備

台積電。 （路透）

美國總統當選人川普的人事布局告一段落後，隨即祭出關稅武器；墨西哥、加拿大首當其衝，被要求出口美國商品課徵25%關稅，而眾所矚目的「抗中」則僅提出10%的額外稅率。這次川普藉著打擊毒品理由，規避《美墨加協定》，逼迫墨西哥與加拿大就範。未來四年川普必然會用各種手段，要求他國順從其推動「美國優先」的意志。

川普自稱「關稅人」，為落實「讓美國再次偉大」（MAGA）口號，世界各國恐將無一倖免其關稅大刀。不過，根據商務部長被提名人盧特尼克說法，美方對他國課徵關稅目的是要取得關稅對等待遇，但對大陸的關稅則是涉及大國戰略競爭。因此，除非大陸能重大讓步，未來恐怕不易再見到川普在2020年初與中方簽定的第一階段貿易協議。

美中地緣政治衝突已經讓「台灣製造」亮起紅燈，台灣對美出口紅利的效應越益不樂觀。過去國際企業為了規避政治風險所採取的「China+1」供應鏈分散策略，如今加速質變，導致「Taiwan+1」竟成為選項。據聞不少傳統產業被客戶提醒要分散投資海外，而川普競選功臣馬斯克更直接要求供應SpaceX零件工廠將生產移出台灣。

社會最關注「護國神山」台積電的發展前景。台積電（2330）在川普第一任期時「受邀」赴美設廠，如今大家擔心當初讓台灣安心的承諾並非牢不可破。媒體不時報導台積電增設在美包括先進封裝技術的高階製程晶圓廠；最近更證實董事會明年2月將移地美國開會。無論台積電官方如何解釋，社會憂慮「台積電」轉化為「美積電」的陰影日益沉重。

國內「就商論商」的說法無法讓高階晶圓代工根留台灣。最近經濟部前部長認為川普主張台灣「偷走美國的晶片產業」是「不了解半導體業」；「美國占全球半導體產值43%，若沒台灣幫忙製造無法賺大錢」。這樣的說法無法阻止美國從國安角度，持續要求台積電擴大在美投資。川普民粹化的重商主義或許就認為晶片產業應該是美國的「本土產業」。

白宮前國安顧問波頓宣稱，在美中對抗前提下，川普常以「桌上的筆尖」比喻台灣。如果這真是川普眼中的台灣，而白宮若決定台積電最先進製程應赴美設廠，那麼經濟部投資審議流程將難以阻擋。更何況外資持股台積電73.4%股權，變更董事會決策並非難事，因此台積電若被美方要求遷出台灣，證交所與金管會亦將束手無策。畢竟，台積電的歸屬本質是政治而非商業問題；地緣政治張力下，台積電「護國神山」角色反而成為國家的重大風險。

美中貿易戰愈演愈激烈幾已是定論，台灣產業發展將受到衝擊；可是政府迄未與社會溝通，建立共識面對挑戰。行政院還在談前途未卜的「台美21世紀貿易倡議」。經濟部「境外關內」政策試圖舒緩高科技業赴海外設廠壓力。但這種「送作堆」作法只會加速美國收歸台灣企業「做伙」的方便性。我方憂心台積電赴美獲利受損，則根本無法阻卻美國掌控半導體設計與製造的意圖。

「凡事豫則立，不豫則廢」。美中對抗愈演愈烈，預判川普再次執政對台灣經濟的衝擊，並不是杞人憂天，更不是「反美」或「疑美」。這是提醒政府面對各種可能情況及早要有備案。

政府過去八年的兩岸關係僵硬，台灣早已無折衝與轉圜的國際空間。然而檢視政府經濟發展策略，讓人擔心台灣能否面對川普2.0的挑戰。舉例來說，國發會推動「五大信賴產業」與川普的MAGA衝突性大於互補性，未來落實的機率就不甚樂觀。

未來四年，政府除持續支持國內高科技產業，更該從氣候變遷趨勢、平衡產業必要，以及刺激國內需求等三大面向回歸經濟發展的全面性。易言之，運用「分散、分散、再分散」的投資訣竅或許才是化解川普再次執政對台灣經濟衝擊的錦囊妙計。