經濟日報社論／CPTPP叩關再度失利 台灣何去何從？

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台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）遭到挫折。 聯合報系資料照
台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）遭到挫折。 聯合報系資料照
剛剛在加拿大結束的CPTPP執委會會議，未能針對台灣入會案成立工作小組，我國入會案再度被擱置，政府表示遺憾。本來政府宣稱加拿大與台灣關係良好，這一次由加拿大擔任CPTPP執委會主席，台灣很有機會。但是依CPTPP入會的奧克蘭原則，新會員入會要符合三個標準，即符合高開放標準、過去有遵守貿易規範與承諾的紀錄、及獲得全體會員的共識。這次執委會主席明白表示，台灣符合前兩項規定，但是無法得到全體會員支持的共識。

其實這個結果是早就可以預料到的，因為過去幾年日本和新加坡都曾經擔任過執委會主席，跟台灣的關係更好，但是也都沒有成立台灣入會工作小組，而且理由大家也都知道，中國大陸的因素還是最為關鍵。因為CPTPP的每一個成員國都是執委會的成員，而執委會的決議必須經過所有成員國的同意，只要有一個會員國家表示異議，執委會就無法做成決議。所以，只要有一個國家擔心他們與中國的關係，可能就會反對台灣加入，台灣的入會就會變得困難重重。也就是說，如果政府不去好好處理兩岸關係，台灣想要加入CPTPP可能就是長路漫漫。

更令人擔心的是，川普再度選上美國總統，他選前多次點名台灣與日本等多個對美貿易順差的國家，未來要提高關稅。就在前幾天，川普已公開宣稱，在他上任的第一天，就會簽署對加拿大和墨西哥進口的商品課徵25%的關稅，對中國大陸商品課徵10%關稅。大家應該都還記得，2017年1月川普第一次就任美國總統的第一天，就簽署美國退出「跨太平洋戰略夥伴協議（TPP）」，所以這一次又宣稱他上任就要簽署對上述三國增稅的命令，應該不是隨便說說而已。

川普宣示之後，墨西哥總統立即表示，墨西哥一定會採取某種形式的報復措施；而加拿大總理則立即與川普通話，同時在國內召開緊急會議；據說中國大陸準備用人民幣貶值的方式來因應。如果川普未來真的單方面對其他國家都課徵10%的關稅，我們可以確定的是，其他國家一定會採取相對應的報復措施。2019年的美中貿易戰爭就是最好的例子；也就是說，未來不但WTO名存實亡，而且各國之間的貿易戰爭很可能會全面爆發，到時候全球的貿易必然會大量萎縮，全球的經濟也將遭受到重大傷害。

一旦全球爆發貿易戰爭，各國之間彼此提高關稅，這時候區域性經貿組織的角色就會變得更為重要。比方說，歐盟成員國之間因為彼此仍然維持零關稅，他們之間的貿易關係就會變得更緊密；反之，因為其他國家出口到歐盟要被課關稅，他們的產品就會被排擠。同樣的，這時候在太平洋這邊的CPTPP與RCEP也就變得更重要，因為這些成員國之間彼此仍然可以維持零關稅；反之，其他非成員國的商品就會因為課稅而不容易賣進來。

台灣的地理位置處在CPTPP和RCEP的各成員國中間，和這些國家有著大量的貿易往來。過去幾年，CPTPP和RCEP成立之後，台灣因為無法加入，出口的商品因為要被課稅，使得競爭力不斷下降，尤其是石化、紡織、鋼鐵與機械等傳統產業受到的衝擊相當明顯。未來在國際間如果出現全面性的貿易戰，台灣的處境將更為艱難。過去民進黨政府執政八年多來，台灣的國際參與可以說沒有任何進展，不但兩岸經貿關係在退步，申請CPTPP總是不得其門而入，中國是成員國之一的RCEP更是不必談了。現在眼看著國際經貿出現反全球化與碎片化的趨勢，台灣的對外貿易面臨空前挑戰。

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