聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／國家就是你家？

聯合報／ 聯合報黑白集

勞動部前部長許銘春被控違法動用就業安定基金辦演唱會。圖／取自勞動部YouTube
勞動部前部長許銘春被控違法動用就業安定基金辦演唱會。圖／取自勞動部YouTube
民進黨最近爆出不少大小弊案，惡形惡狀到匪夷所思的地步。彷彿國家一切名器、制度和經費，都是執政者可以無限享用的資源，愛怎麼分就怎麼分，愛怎麼花就怎麼花。

以勞動部「就業安定基金」為例，最近傳出被許銘春拿去辦演唱會，被謝宜容拿去裝修辦公室種盆栽，更大手筆補助高雄市辦理旗津勞動女性紀念公園春祭活動。就業安定基金來自聘雇移工之雇主所繳的「就業安定費」，目的在促進本國勞工的就業；每年兩百多億的收入，竟被勞動部官員拿去揮霍享樂，這不是監守自盜嗎？這些錢如何核准，管理委員是否瀆職，檢調務必查個清楚！

台鹽前董座陳啓昱掏空公司案，迄未辦出眉目，嫌犯潛逃又悄悄投案，讓人覺得司法體系任他穿梭。近日，賴政府又發布前綠委鄭運鵬出任中華顧問工程司董座，說是為了「派系平衡」。這就奇了！政府用人不問才德，卻是為了擺平「燦系」的不平；但賞位子給一名貪官的人馬，這到底在「平衡」什麼？

再說，我們的國營事業，為何就這樣任民進黨享用和蹧蹋？潘孟安把台灣金聯賞給呂政璋，後者三天就閃辭；如此難看，而潘孟安的「喬之手」繼續在那裡擺布，都不必考慮一下觀瞻。

「全家就是你家」沒問題，消費者得自己付費。但「國家就是你家」，是根據什麼邏輯？

社論

延伸閱讀

陳啓昱藏24天遭羈押…傳政商界人士、密友接濟？檢：持續追查藏匿共犯

陳啟昱收押後前妻首發聲 曾姿雯貼法師贈語開示這句話

當年接手台鹽董座徹查陳啓昱 吳容輝曝真相其實是這樣

謝龍介要求說明陳啓昱為何離職 蘇巧慧稱遭蘇貞昌撤換

相關新聞

聯合報社論／想起賴總統用政治生命擔保的台糖鬼故事

立法院針對總預算進行朝野協商，民眾黨立委黃國昌不滿台糖未積極追償前董事長吳乃仁賤賣土地損失，要凍結台糖預算。最後台糖承諾...

聯合報黑白集／國家就是你家？

民進黨最近爆出不少大小弊案，惡形惡狀到匪夷所思的地步。彷彿國家一切名器、制度和經費，都是執政者可以無限享用的資源，愛怎麼...

經濟日報社論／大陸軍工產業崛起的意義

兩年一度的中國珠海航展落幕了，今年第15屆的展出跟以往14屆比較有著根本性甚至是顛覆性的不同，可以分別從軍事、政治、經濟...

聯合報黑白集／長照司令部的深蹲霸凌

賴政府連爆各部會「土皇帝」霸凌事件，除了人身攻擊、逼迫加班等常見態樣，衛福部長照司長涉及的「深蹲霸凌」，更令人大開眼界。

聯合報社論／美國力迎台積電，卻要賴清德「繞」境

賴清德總統出訪南太三邦交國。行前，共軍先發動聯合戰備警巡；我多位國安官員則頻密透過美英日等國際媒體釋放訊息，稱大陸將在總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。