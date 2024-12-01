經濟日報社論／大陸軍工產業崛起的意義

本屆珠海航展簽訂了總值約2856億元人民幣合作協議，成交各種型號飛機1195架，吸引近59萬人參觀。（新華社） 兩年一度的中國珠海航展落幕了，今年第15屆的展出跟以往14屆比較有著根本性甚至是顛覆性的不同，可以分別從軍事、政治、經濟、科技四個角度觀察。

從軍事角度看，本屆珠海航展或將成為人類軍事及戰爭發展史上的一個重大拐點，也意味著是一個非傳統武器PK傳統武器的起點。人類戰爭史的顛覆性變化早在兩年多前的2022年就開始了，俄烏戰場上一幕幕一整列每輛數百萬美元的重甲坦克，被價格僅數千美元的民用無人機由上而下「槍決」式地摧毀，畫面之震撼難以言喻。生產這些民用無人機最多的中國，兩年後的今天終於把琳瑯滿目不同型號、更加先進無需人工遙控的AI無人機在世人面前亮相了。

中國何以一反常態高調亮劍，這就要從政治角度解讀了。首先，當然是掖不住了。俄烏戰爭，中東戰局，中國雖未參戰，但中國武器已開始亮相，除無人機外，中國的紅旗反導在敘利亞，激光反導在伊朗，表現均已震撼國際軍武界，既如此，可亮的也就不妨都亮些吧。

不過，更重要的恐怕還是對當前世局的示警。俄烏戰局並未因川普當選聲稱將終結戰火而告緩解，反而因美國兩黨惡鬥，及軍工複合體拱火，美國總統拜登允許烏克蘭用美製長程導彈攻擊俄羅斯本土，俄羅斯普亭總統則揚言擴大使用核武，導致三戰及核戰的風險大增。稍早中國曾對南太平洋試射東風31AG洲際核導彈，即有對各方震懾警告之用意，此番珠海航展高調亮劍，示警用意相同。

珠海航展的展品精銳盡出，當然也有產業及經濟上的考量。雖名為航展，但展品卻海、陸、空、火箭軍無所不包，實質上已相當於是一個軍事武器出口博覽會了。

在美國，軍工產業一向是支撐經濟的主力產業，美國之外，從歐洲的挪威、瑞典、德國、到亞洲的日、韓，甚至南美的巴西，都有龐大的軍工產業，也都對經濟作出巨大貢獻，相較之下，作為全球第二大經濟體的中國卻相形見絀，然而隨著中國近年各個領域的快速發展，中國軍工企業已有異軍突起之勢。

軍工產業的發展需要有科技、製造業及市場三大條件，小國國內市場不大，如果競爭力強，可靠國際市場支持，如以色列；美國作為全球最大軍工國，因三條件同時具備，但隨著製造業空心化，軍備發展已亮起了紅燈。中國則因三條件俱佳，已有後來居上之勢。此次珠海航展，短短數日，各種型號飛機售出1,195架，交易簽約金額達人民幣2,856億元，相信這還只是開始。值得注意的是，參展及出口廠商許多是民企甚至是中小企業，而且科技含量甚高，潛力不容小覷。

珠海航展軍事科技的亮眼表現，反應的是中國當前科技發展的全面進步，觀察中國經濟發展前景，這應該是最值得關注的一個角度了。

二、三十年前，中國被視為山寨王國，十年前甚至現在，中國還被視為剽竊知識產權；但與此同時，中國科學論文與專利申請已成全球數一數二；從珠海航展到登陸月球背面，無不令人驚艷；澳洲戰略政策研究所（ASPI）報告指出，其追蹤的44個關鍵技術領域中，中國已有37項占全球領先優勢。凡此，代表的均為中國經濟發展已進入到「新質生產力」階段。

改革開放初期，從1979至2000年，中國經濟成長主要來自勞動生產力；進入新世紀的前20年，成長主力主要來自資本生產力；現在開始，成長主力明顯地愈來愈多的來自技術，也即是技術生產力或新質生產力，無疑這將是中國未來長期經濟成長最有潛力及最可依恃的可持續增長的保證。1990年代，鄧小平南巡時說，「科技是第一生產力」，這句話，現在終於得到印證也成為事實了。