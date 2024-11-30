聯合報黑白集／賴總統的「指教」

2024年世界棒球12強賽台灣隊奪冠，總統賴清德（右）26日在總統府接見代表隊成員，並與隊長陳傑憲（左）一同比出招牌動作。 圖／中央社 賴清德在總統府接見中華棒球隊，一一點名細數每人表現，予以嘉勉。但賴總統三番兩次叫錯名字，又反客為主，忽而「指導」捕手林家正如何打球，忽而要求投手林昱珉「不要學王建民」受傷。賴總統化身「賴教頭」，想要沾沾冠軍之光，卻因措詞不得體惹怒球迷。

政府要慰勉球員，就應以球員為主體。賴清德卻把自己當成主角，演出走樣，還要求企業捐款，在在惹來議論。當總統的人，未必能當好教練，這是因為「術業有專攻」。賴清德教林家正「揮棒角度平一點」，又當著王建民的面，重提他生涯重創的不堪。這種「黑色幽默」，誰笑得出來？

「得體」很難，並不因為總統位高權重，就變得容易。這次中華隊奪冠，四面八方都有人想沾一下這個冠軍榮耀，卻不斷鬧出笑話。機場之所以上演「黃巾之亂」，就是有錢有勢的免稅店董娘想要卡Ｃ位，一群人把球員都擠到後方，她們自以為是誰？而那些負責球隊及副總統維安的人員，隨便同意外人亂入，不覺得太離譜嗎？

相形之下，球員們場內場外的表現進退大方，讓人刮目，顯示他們的心理素質強大。尤其總教練曾豪駒，奪冠後婉謝在東京巨蛋現場噴香檳，以示對日本職棒「聖地」的尊重，把喜悅帶回台灣再慶祝，贏得外媒讚賞。懂得尊重，才是「得體」！