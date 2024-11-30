經濟日報社論／關稅人川普揮舞巨棒帶來挑戰

綜觀川普在選戰期間所揭櫫的各項經濟主張，不難發現其中存在兩類矛盾。路透

美國總統當選人川普上周提名避險基金經理人、理財專家貝森特出任新政府財政部長，令金融市場鬆了口氣，因為財政部長是政府財經團隊之首，而貝森特之前曾多次表示關稅只是川普用來與外國談判的工具。然而市場這口氣沒喘幾天，川普本人就宣布他明年上任第一天，就將對加拿大與墨西哥產品開徵25%關稅，並對中國產品加徵10%關稅，市場隨即做出負面反應。此一轉折給市場及其他國家帶來的教訓是，一切經濟政策都是川普說了算。

綜觀川普在選戰期間所揭櫫的各項經濟主張，不難發現其中存在兩類矛盾。第一類是多項施政目標之間相互抵觸。川普的基本目標，可分成「三高、四低」。「三高」 分別是就業高、成長高、高股價，三者之間確有正相關性。「四低」，則是通膨低、利率低、美元匯率低、貿易逆差低，四者之間的衝突也不大。但「三高與四低」 之間，卻具有潛在的矛盾性。因為高就業與高成長將推升工資，並促進消費，通膨便難以降到2%目標以下，逆差也將維持高水準；加上川普並不在意財政赤字及政府負債是否降低，使利率與美元匯率仍將居高不下。

這些都是存在經濟學理之中的矛盾，即便是採取最適當的政策，也只能在各項目標之間求取最佳的平衡，使經濟能夠達到「軟著陸」，並維持「金髮姑娘，不冷不熱」的境界。一味求高，則會失低，反之亦然。

第二類是目標與政策之間的矛盾。川普的政策主張有四，分別是減稅、法規鬆綁、提高關稅及大量遣返非法移民。分開來看，都有利於促進經濟成長增加就業；但混在一起，卻難免相互衝突。減稅雖能促進經濟成長，但也使財政赤字擴大，利率居高；提高關稅及遣返移民，將拉高企業成本及消費者物價，削弱消費支出及企業投資信心；而通膨及利率雙高，又將拖累經濟成長。

至於如何協調這些矛盾？川普以「關稅人」自況，各項政策自然以關稅為核心。他認為提高關稅可以增加稅收，用來彌補減稅的漏損，並保護國內製造業就業機會，降低貿易逆差。但要靠關稅收入來彌補財政缺口，則稅率不能太高，否則不僅進口將減少，國內企業及消費者也吃不消，對整體稅收助益不大，又嚴重衝擊通膨；若是以關稅作為談判籌碼，最終只溫和提高稅率，便達不到保護國內製造業及大幅削減逆差的效果。

距離川普上任仍有兩個多月，但他就已經揮起關稅大棒，藉此來達成他的政治與外交目標。在他新宣告的措施中，有兩點相當值得推敲。第一，這次提高關稅所強調的理由，並非基於經濟面，而是以關稅來為其他政見服務，包括減少非法移民，及阻止芬太尼走私，川普第二任期間可能會不斷利用這項威脅，來向民眾宣揚他在政治上所取得的勝利。

第二，川普選戰期間一再保證將對中國產品課徵60%關稅，但這次只加徵10%，似乎太過客氣。這意味著川普可能會將60%稅率的範圍縮小到少數項目，以此作為搪塞，畢竟與中國全面開打貿易戰，對美國經濟衝擊將不可忽視，因此川普改採邊看邊走的戰術。

更值得注意者，則是川普可能打算以關稅來作為改造全球貿易體制的槓桿，藉關稅壁壘迫使美國及外國企業在美國境內生產幾乎所有的產品。這套策略在長期間將對美國及全球經濟造成重大改變，但川普只能再做一任，他管不了這麼多。

總之，川普第一任期內許多主張都是喊得兇，做得少；但預料第二任期間不僅雷聲大，雨勢也可能不小，因為大部分的閣員都是「川普之所貴，川普能賤之」。最後的決策，只有川普說了算，而且還是反覆無常，說變就變，金融市場對此一高度不確定性隨時都必須提高警覺。