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聯合報黑白集／民不畏共，卻以共懼之

聯合報／ 黑白集

馬英九基金會陸生團訪台行程第二天，28日上午前往政治大學參訪交流，許多政大學生一早守候在政大達賢圖書館外，等著馬龍（圖）到來。 記者陳宥菘／攝影
馬英九基金會陸生團訪台行程第二天，28日上午前往政治大學參訪交流，許多政大學生一早守候在政大達賢圖書館外，等著馬龍（圖）到來。 記者陳宥菘／攝影
一個時代的乒乓球統治者馬龍來到台灣，對這樣一個現象級別的人物，民進黨找不著伺候他的角度，索性就安上「共產黨員」、「共青團員」等老掉牙的罪名。這種拙劣的手法，不僅早就被證明無效，最終還將成為迴力鏢，射向自己的腦門。

前一個案例才剛剛結束不久，民進黨老毛病就又犯了。劉德華演唱會唱一首「中國人」，王定宇就說他媚共，遭邱瓈寬恥笑「就輸你不會劈腿」；王義川批他布景「非常中國」，遂被秒Ｋ「王膝知」。

說馬龍是桌球界的劉德華，恐怕還是低估了。奧運六金、卅一個世界冠軍、五十六場連勝，戰功彪炳，已臻神話。最重要的，他謙恭有禮、待人和善，沒一絲驕氣。這樣的共產黨員，很可怕嗎？

老子那句話拿到今天，就是：「民不畏共，奈何以共懼之」。馬龍這團陸生到中山女高參訪，教育部硬是不准女學生交流；是怕這團共產黨太會統戰，還是怕馬龍把人電暈？要說一整團陸生都很可怕，放話的官員都忘了，咱們的前總統裡，一個曾是共青團，一個曾是共產黨，當年誰覺得害怕了嗎？

反共是冷戰產物，嚼樹根的年代早已遠去。當老共直逼老美，年輕人拿小紅書當吸收新知的工具，我們竟還有立委鎮日在搜查第五縱隊。台灣要出頭天，竟要靠一個懷念戒嚴統治的衰朽政黨！

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