聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／民不畏共，卻以共懼之
一個時代的乒乓球統治者馬龍來到台灣，對這樣一個現象級別的人物，民進黨找不著伺候他的角度，索性就安上「共產黨員」、「共青團員」等老掉牙的罪名。這種拙劣的手法，不僅早就被證明無效，最終還將成為迴力鏢，射向自己的腦門。
前一個案例才剛剛結束不久，民進黨老毛病就又犯了。劉德華演唱會唱一首「中國人」，王定宇就說他媚共，遭邱瓈寬恥笑「就輸你不會劈腿」；王義川批他布景「非常中國」，遂被秒Ｋ「王膝知」。
說馬龍是桌球界的劉德華，恐怕還是低估了。奧運六金、卅一個世界冠軍、五十六場連勝，戰功彪炳，已臻神話。最重要的，他謙恭有禮、待人和善，沒一絲驕氣。這樣的共產黨員，很可怕嗎？
老子那句話拿到今天，就是：「民不畏共，奈何以共懼之」。馬龍這團陸生到中山女高參訪，教育部硬是不准女學生交流；是怕這團共產黨太會統戰，還是怕馬龍把人電暈？要說一整團陸生都很可怕，放話的官員都忘了，咱們的前總統裡，一個曾是共青團，一個曾是共產黨，當年誰覺得害怕了嗎？
反共是冷戰產物，嚼樹根的年代早已遠去。當老共直逼老美，年輕人拿小紅書當吸收新知的工具，我們竟還有立委鎮日在搜查第五縱隊。台灣要出頭天，竟要靠一個懷念戒嚴統治的衰朽政黨！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言