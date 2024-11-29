聯合報社論／川普貿易戰腥風血雨，賴政府勿心存僥倖

美國總統當選人川普揚言，上任首日就會對加拿大和墨西哥進口貨品重課關稅，並對中國大陸產品加徵關稅。 圖／路透 川普明年一月才就任美國總統，但他近日已發動一波貿易戰，聲稱上任首日將對加拿大和墨西哥所有產品徵收廿五％關稅，對中國產品則加徵十％關稅。消息一出，包括台股在內的全球股匯市均為之震動，各國皆嗅到腥風血雨將至的氣味。最慘的是，前兩年因供應鏈重組「提前部署」赴墨西哥設廠的台商，如今卻「提前挨轟」，是始料未及。

川普奉行單邊主義，揚棄自由貿易及多邊主義；正因「唯美獨尊」，棄盟國如敝屣，發動貿易戰為預料中事。意外的是，他首度拔刀除遙指中國，更割喉自己的鄰邦——加拿大和墨西哥。川普心思變幻莫測，但求利己、不怕損人，對仁義、對等、平衡毫不在乎，由此可見。尤其，加、墨兩國皆是美國《北美自由貿易協議》（ＮＡＦＴＡ）的夥伴國，川普在前一任期即不滿此協議造成美國就業機會流失，要求修改美墨協議內容；未料這次更以兩國縱容非法移民及毒品流入美國，向盟友揮刀。

對於川普的威脅，加、墨都揚言將祭出「報復性關稅」回敬，但兩國策略稍有不同。墨西哥上月剛就任的女性總統薛恩鮑姆強硬反擊，指光靠關稅無法解決美國毒品及非法移民危機，更將導致在墨西哥設廠的美國公司損失重大，並造成美國四十萬人失業。加拿大則試圖採取「以鄰為壑」策略，證明自己在防堵非法移民及毒品上做得比墨西哥好，讓川普改變心意。

川普的關稅恫嚇，其實也是一種心戰策略，目的在讓加、墨繃緊神經，並逼兩國坐上談判桌。川普和薛恩鮑姆廿七日已通過話，墨國聲稱會加強處理中南美移民問題，防止他們「北上」至美墨邊界。對這項承諾，川普認為自己光靠口頭威脅即能迫使對方配合，顯得得意。事實上，一旦美國對加、墨發動關稅戰爭，許多美國汽車及零售業也會連帶受害，加墨兩國輸往美國的原油也會帶動汽油價格上漲。

無論虛實如何，川普掀起這場北美貿易戰已讓世界各國看得心驚膽戰，認為未來四年，全球貿易秩序將被他撕扯得四分五裂，自由貿易將名存實亡。歐洲不少國家對此感到憂慮，認為川普這種即興式的加稅措施，將加劇歐盟經濟的衰退。德國經濟部長哈柏克呼籲，歐洲各國應該團結一致，對抗這類威脅。

對台灣而言，川普曾一再揚言我國應支付美國「保護費」，又多次提及台灣「偷了美國晶片生意」；如今看到川普對加墨兩國祭出關稅利劍，我們能不繃緊神經嗎？台積電被迫赴美設廠，生產成本已大增；如果先進製程也要被迫在美國製造，如前董事長劉德音所說，可能會賠數百億美元。對這些未來可能發展，賴政府有任何因應之計嗎？或者只能眼睜睜任由美方予取予求？

川普對墨西哥加徵廿五％關稅，我國在墨國設廠的鴻海、英業達、緯創、緯穎等企業都受到相當衝擊；但經濟部長郭智輝被問到政府有何因應，他卻說「相信業者都有因應對策，應該不會很嚴重」。言下之意，一切交給企業自己應變，政府只要袖手旁觀就好。當官真的這麼省心嗎？郭智輝五月間即稱，政府計畫到墨西哥設科學園區，協助台商發展。如果決策都不必深思，豈非害台商淪為「海嘯第一排」？

川普的貿易戰只是風聲，已讓全球打起寒顫，台灣絕不能掉以輕心。今年因得力於ＡＩ商機，我國前十月對美出口占總出口比重高達廿三．八％，對中港出口占比則降為卅一・五％。看似可喜的變化，卻暗藏「懷璧其罪」之凶險，賴政府務必擬妥對策！