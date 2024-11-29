經濟日報社論／兩岸問題不解 台灣難入CPTPP

台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）遭到挫折。 聯合報系資料照

台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）遭到挫折，因為在加拿大舉行的CPTPP執行委員會中，傳出比台灣還晚提出申請的哥斯大黎加「後發先至」，甚至可能成立工作小組的訊息；而包括台灣及中國大陸等其他六國並未成功設立工作小組。根據CPTPP規定，新申請案要到明年執委會再行討論。

成立工作小組是加入CPTPP最重要關卡，因為所有後續正式談判，以及其他加入程序都必須透過工作小組中完成。CPTPP先前主要是處理英國申請，在英國確定加入後，今年重點是處理其他國家申請案。今年輪值主席國加拿大與台灣關係良好，而且台灣為了示好，去年還開放全牛齡加拿大牛肉進口，聲稱有助於台灣融入國際經貿組織。雖然成立工作小組須共識決通過，但輪值主席國有舉足輕重影響力，政府也一再宣示今年最有希望成立工作小組；台灣無法達標，當然非常失望。

明後兩年輪值主席國分別為澳大利亞及越南，此二國官方不但從未表達支持或歡迎台灣加入CPTPP，甚至還曾經提出保留意見，台灣申入CPTPP之路更加艱難。

CPTPP自視是FTA中的「黃金標準」，在先前所揭示的「奧克蘭原則」中，要求新申請經濟體必須有意願且有能力達到協定高標準規範、過去遵循貿易規範與承諾的良好紀錄，以及取得CPTPP既有成員的共識決同意等三條件。與其他六個新申請案相比，台灣最符合前二條件，最接近CPTPP高標準，最具加入資格，理應優先考慮；但是在對岸阻撓複雜的政治因素下，台灣無法取得成員的共識支持。

台灣未來必須調整策略，否則申入CPTPP進展很可能會原地踏步。加入CPTPP是朝野少有的共識，台灣最大的阻礙來自對岸，但不願直接面對，一直在外圍打轉。由全面開放美豬進口、解除日本福島地區進口禁令，以及全面開放加牛進口，都引起很大的食安疑慮；但政府的說法是針對CPTPP成員，或是對CPTPP有影響力的國家貿易限制措施的鬆綁，顯示台灣能和國際接軌，有助於加入。但台灣的努力並沒有反應出成果，甚至即使中國大陸經貿體制遠不符合CPTPP標準，但在中國大陸壓力下，部分成員支持中國大陸加入，但對台灣申入持保留立場。

台灣當然不接受中國橫加阻撓，更不能委曲求全；但未來台灣要有突破，就必須直接面對中國大陸。除了如何在對岸蠻橫下，降低政治對立；台灣也須評估在兩岸同時申請CPTPP，必須改變目前兩岸限制政策多於開放措施的情況，並建構未來CPTPP架構下兩岸的經貿新關係。台灣更要了解如果兩岸紛爭不斷，僵局持續，CPTPP成員難以接受將兩岸對抗帶入CPTPP中，兩岸繼續隔空交火對雙方都會是減分，形成兩岸申入同時被擱置的結果。

在美國川普總統準備全面提升高關稅，並可能引發各國效尤下，紛紛築起高關稅的壁壘，台灣必然會受到波及，其中以出口普遍面臨高關稅的傳統產業影響較大。特別是在近年來兩岸關係不佳下，對岸又片面取消海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的早期收穫產品的優惠關稅；另外在對岸挖走台灣邦交國下，台灣與尼加拉瓜、宏都拉斯，及薩爾瓦多的FTA終止，傳統產業也是首當其衝。反觀CPTPP所要求的立即、全面，且無例外的降稅模式，對出口普遍面臨高關稅，但長期欠缺FTA加持的傳統產業助益更大，所以台灣加入CPTPP有助於降低關稅劣勢；但現階段CPTPP進展停滯，對台灣衝擊很大。

總之，台灣目前面臨新的FTA處處碰壁簽不出來，舊的FTA面臨減損甚至終止，未來台灣區域經濟整合之路會更加艱辛，長期更會侵蝕台灣經濟成長動能。