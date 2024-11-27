經濟日報社論／預先掌握川普的遊戲規則

美國當選總統川普。 美聯社

川普競選主要訴求是「讓美國再次偉大」，各界關切對台灣的影響，重點包括：美中競局的發展、單邊主義、未來提高關稅對相關產業的影響等。把視野拉高，我們可以看到，若未來川普政府主打以美國獨尊的模式，在產業和科技領域，將使得一些既有的遊戲規則產生變化。

早在美國大選期間，EIU就發表一份報告，「川普風險指數」，分為貿易、安全和移民三大面向，並據此列出未來將受川普政府施政衝擊的主要國家。就貿易方面而言，墨西哥首當其衝，其次為中國、越南、日本和德國，台灣也名列其中。直覺來看，與這些國家對美國的貿易順差規模密切相關。但是，這也意味著美國的「長臂管轄權」和策略性競爭固然主要劍指中國，卻也可能憑藉其特定技術和市場的頂層優勢，逐步揮向盟國相關的產業和廠商。這在未來川普政府可能變成常態，進而限縮美國對所謂「盟國」的遊戲規則。

從川普第一任起，美中衝突後針對中國去風險化重點之一是：要求盟國/美系供應鏈採取「China+1」，同時美國政府也推動「製造業回流」。但是當時美國政府的態度大體是接納廣義的回流，除了美國本土，也容許「近岸」（美墨）、「友岸」模式；這也促成一些電子業和電動車領域台商前往墨西哥投資。

但是未來川普政府不僅將以美國優先，而且相當關切美國對主要國家的貿易逆差，這將使得針對美國市場的「近岸」和「友岸」操作模式受到限縮。同樣地，國內一些團體過去在台灣積極推動「新東進」，未來也會產生範圍限縮的情況。甚至於，拜登政府推出「晶片科學法案」，除了對中國採取嚴格的管控之外，也曾倡議推動「Chip 4」，要推動美國、日本、韓國、台灣在半導體領域的四邊合作，未來也可能逐步淡出。

在台灣，政府部門並不樂見「Taiwan+1」成為議題，但是這個議題也促成一些以美國為中心的趨勢正在發酵中。就台商對外投資案例來看，不僅相關領域逐步擴大，由半導體先進製程及其周邊（如光罩盒、先進封裝），擴大到AI伺服器、電動車、低軌衛星、網通設備等領域。

上述趨勢反映，美國政府的意圖已經不再只是「Plan B」，而是在其關切的領域，強化以美國為中心的在地供應鏈。而且，就半導體先進製程來看，美國政府關注的焦點已經是最先進的技術及其價值鏈（如先進封裝）。例如，在2023年11月，美國商務部副部長羅卡西奧就曾表示：「在美國製造晶片後，再運往國外進行封裝，會產生我們無法接受的供應鏈和國安風險。」因此，美國政府推出「國家先進封裝製造計畫」，以圖振興國內先進封裝業，目標是：在2020年代結束前，讓美國「成為商用規模先進封裝最精密晶片的全球領導者」。另外，就美國商務部最近的公告來看，美國政府期待台積電在當地引進最新的半導體製程。對台灣而言，這意味著我國政府及民間科技計畫成果未來可能快速面臨「境外實施」課題。

甚至美國政府的供應鏈風險評估決策，似乎也意識到當地最終組裝據點的規模是一個關鍵因素；認為要將半導體的重要供應鏈留在美國需要搭配具有相當規模的最終產品組裝據點和產能。美國政府先前已吸引特斯拉電動車生產組裝廠回流美國，而近期政策焦點則在於AI伺服器生產組裝廠。

所以，川普看起來主打高關稅政策，對中國和盟國一體適用，惟稅率有所差別，但是搭配「讓美國再次偉大」的主旋律，未來的川普政府可能將主推以美國獨尊的模式和遊戲規則。美國在服務貿易、技術貿易享有絕對的優勢和巨額順差，但是未來的施政卻只著重於商品貿易逆差。在這種氛圍中，在產業和科技領域，我們可能會看到川普政府的新遊戲規則。