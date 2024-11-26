經濟日報社論／友善職場 政府應以身作則

友善職場，政府應以身作則。圖／聯合報系資料照片

勞動部勞動力發展署吳姓公務員因被霸凌而自盡一案，連日來引發全民關切及憤怒，賴清德總統及行政院長卓榮泰為此先後出面道歉，並要求嚴查嚴辦；賴總統更表示，「政府要在台灣社會建立一個有尊嚴且友善的工作環境，因為霸凌跟不法侵權是公私單位都要面對的嚴肅事情。」我們懇切期待，政府要求企業重視尊嚴勞動及建立友善職場，各級政府更應以身作則，做為企業表率。

勞動部的霸凌事件已經造成憾事，發生至今並再掀起連鎖反應，來自不同政府機構的檢舉信件或錄音爆料此起彼落，顯示公務部門中存在的惡劣勞動條件及不友善職場環境不止一端。在政府高層相繼關切勞動部霸凌案之際，相關處置切勿只當成是避免支持度下滑的個案危機處理，徹底檢討及正視既有問題才是全民所盼。

聯合國於2015年通過「2030永續發展議程」，提出17項全球邁向永續發展的核心目標，藉此引領政府、地方政府、企業、公民團體等行動者，在未來15年間的決策、投資與行動方向，共同創建「每個國家都實現持久、包容和永續的經濟增長和每個人都有合宜工作」的世界，一個得以永續的方式進行生產、消費和使用從空氣到土地、從河流、湖泊和地下水到海洋的各種自然資源的世界。我國為響應全球永續發展行動與國際接軌，國發會參考聯合國所提出的SDGs，也早於2018年完成訂定「台灣永續發展目標」。

在各項發展目標中，與勞動議題相關的包括目標3「健康福祉」、目標8「尊嚴勞動及經濟成長」及目標10「減少不平等」等，具體呈現即是「重視尊嚴勞動」及「建立友善職場」。尊嚴勞動是指權利受到保障、獲取足夠收入同時又得到充分社會保障的工作；友善職場則是一個讓員工能保持身心健康、具良好工作條件與環境、能適切支應生活所需的工作場域。

過去幾年間，永續浪潮席捲全球，已有很多企業都開始設置永續長（CSO），專責企業的ESG管理，即在環境（Environmental）、社會（Social）與治理（Governance）等議題上更貼近社會脈動。ESG之中的「環境」及「治理」都與勞動議題相關，包括員工薪酬福利、勞資關係、勞動條件、職業安全衛生、性別平權等，這些也都是永續長要負責的範圍。

為落實我國淨零與永續目標，行政院今年8月29日宣布參考民間企業設置永續長等方法，建立政府永續長制度，以協助政府機關加速實踐淨零與永續發展。卓院長日前在「政府機關永續長共識營」閉幕致詞時表示，永續長應該要有三個共同信念，包括設定政策時程與人才培育的目標、做好橫向溝通協調、用新思維與科技進行淨零減碳。

根據銓敘部統計，我國公務人員人數超過36萬人。以治理的角度來說，政府可謂是規模最大的一家企業，良好的公務人員素質、生產力及創造力，即是政府治理良窳的基礎。政府建立永續長制度值得肯定，我們樂於見到這項制度能夠落實，從而加速推動各項永續目標的實踐。但是我們也必須提醒，永續目標不是只有淨零減碳，永續長也不是只負責環境保護，建立「以人為本」的友善職場已是普世價值及重要的永續目標之一，政府非但不能偏頗失焦或置身事外，更應帶頭做起。

政府檢討勞動部霸凌事件，不能只以個案視之，而應通盤檢討體制上的缺失，以有效的組織及制度調整，建立友善職場，帶動社會往良善的方向發展。