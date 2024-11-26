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聯合報黑白集／中華隊，真棒！
世界棒球十二強決賽，在日本棒球聖地東京大巨蛋，中華隊用兩支全壘打奪下首座世界棒球一級賽事冠軍，成為名副其實的「世界第一」。所有的讚嘆，都可用一句話概括：「中華隊，真棒！」
國人對棒球之熱愛，開啟於紅葉少棒。但這幾年在國際賽場，台灣棒球迷其實有點悶。除未打進東京奧運，經典賽連三屆複賽均未晉級，今年的U23世界盃也未能進入超級循環賽，排名甚至在大陸隊之後。
這回奪冠的中華隊，賽前也不被看好。外媒評估，中華隊在十二支球隊中，排名倒數第二。與過去相比，賽前徵召球員不順，沒有大牌球星壓陣。但就是這樣的中華隊，小組賽擊敗宿敵南韓，超級循環賽打敗美國，冠軍戰完封大敵日本。就連電影或小說，也寫不出這樣的奇幻。
過去的中華隊，向來有「恐日症」。日本隊在近年國際賽場，更大殺四方，豪取廿七連勝，拿下上屆世界十二強、奧運和經典賽「大滿貫」。中華隊的年輕球員們卻絲毫不懼，充分演繹「初生之犢不畏虎」的韌性，無論是數據或臨場表現贏的毫不僥倖。
這一年，政經情勢烏煙瘴氣。巴黎奧運和中華隊此次奪冠，算是少數讓國人振奮的正向消息。希望「中華隊派」和「台灣隊派」別再吵了，讓這座冠軍推動棒運重返顛峰，讓「團結加油」成為我們的代名詞。
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