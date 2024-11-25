聯合報黑白集／有人死了，有人慶升官

民進黨發言人吳崢在社群恭喜民進黨政策委員會執行長王義川，引發批評。圖／聯合報系資料照片 勞動部無名公務員因不堪霸凌及過勞而輕生，迄今真相不明，也無人認錯。但民進黨趁機調整人事，一下子兩人升官，黨內樂到不行。發言人吳崢祝賀洪申翰，又恭喜川哥，歡呼「搶救義川成功」！立馬遭網友回嗆：「你知道這串遞補，是死了一個公務員嗎？」

「沒血沒淚」四字，已不足以形容這次北分署的霸凌事件。勞動部的調查，編出「無真相報告」；官員的連番表態，演出「無淚之泣」；加害者的道歉，則是「無愧之歉」，彷彿錯在他人。尤其對死者遺體的處理，第一時間未報請檢察官相驗，卻偽充搶救以輪椅送醫，又假藉「靈媒」之口稱死者走得安詳。這些演出，無一不冷酷到極點。

既然一路演來都沒血沒淚，終於盼到加官晉爵的人，當然是樂不可支。洪申翰曾聽聞霸凌而毫不深究，他與幫凶何異，竟好意思撿這個便宜？王義川是個跳梁小丑，順勢擠進不分區，其實是國會的悲哀。誰料，吳崢竟又喜又賀，當成大喜事呼嘯過街。賴總統才接連道歉，綠營要假裝自省，也得裝得認真點。吳崢的態度說明「一切攏是假」，綠營在乎的是「分官」，不是「人命」。

「搶救義川大兵」的口號，自始就是為了卡位。如今，這位大兵終於上榜，誰聽到民眾歡呼嗎？大家只希望，你們搶救基層員工有這麼賣力！