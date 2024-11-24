聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／綠鱷的眼淚

聯合報／ 聯合報黑白集

謝宜容遭指涉嫌職場霸凌，多日後發布六分多鐘的道歉影片。圖／取自YouTube
謝宜容遭指涉嫌職場霸凌，多日後發布六分多鐘的道歉影片。圖／取自YouTube
勞動部公務員疑遭霸凌輕生案延燒，總統與閣揆都道歉、勞動部長下台，人民怒火仍未止熄。此從涉嫌霸凌的分署長謝宜容哽咽憋嘴六十三次卻未流一滴淚，到長期無作為的綠委為亡者默哀，無不充斥「假惺惺」的惡心，即可知一二。

謝宜容神隱多天，只發表一則撇清責任的律師聲明，直到前天終於發布六分多鐘的道歉影片。但她說了十一次對不起並多次哽咽，卻始終沒承認霸凌亡者，更難掩規避法律責任意圖，無怪遭批「完美詮釋什麼是鱷魚的眼淚」！

無獨有偶，民進黨立委范雲、林月琴也與勞團代表，著黑衣、佩戴黃絲帶舉行記者會，除為亡者默哀，並指出現行職場霸凌調查未強制外部專家參與缺失，希望政院能比照性別平等法規強化申訴調查機制，以接住職場霸凌被害人。

勞動部職場霸凌自員工二月陳情以來，綠委全無作為，長期縱容掩護，現在才想到補破網。但綠委忘了，勞動部引起軒然大波的「目的良善」報告，即是由外部專家起草；而海科館首長疑霸凌下屬案，會議紀錄直指要糾出內部吹哨者，但揭弊者保護法，卻是歷民進黨八年多執政仍毫無進展。

黑衣、絲帶、道歉、哽咽、默哀…，淨演「綠鱷的眼淚」肥皂劇，卻未真正面對用人唯親、靠勢耍官威的問題根源，又豈能為霸凌犧牲者喚回公道！

社論

延伸閱讀

【重磅快評】吳崢的恭喜只是說出民進黨對霸凌案的真話

彰化縣1名偵查佐死亡 遭疑和霸凌有關？警局發聲否認了

【重磅快評】賴賴相護：一條人命，二鳥升官，無傷「大局」

公務員霸凌案效應 新北清查府內6案「謹慎處理」

相關新聞

聯合報社論／洪申翰與王義川：民進黨給台灣社會的悶棍

勞動部公務員之死案，民憤沖天，府院快刀斬亂麻，火速道歉、換人，力求止血。勞動部長何佩珊下台，由民進黨不分區立委洪申翰接任...

聯合報黑白集／綠鱷的眼淚

勞動部公務員疑遭霸凌輕生案延燒，總統與閣揆都道歉、勞動部長下台，人民怒火仍未止熄。此從涉嫌霸凌的分署長謝宜容哽咽憋嘴六十...

經濟日報社論／政府要協助產業提高抗壓力

兩個月後，川普即將重返白宮，展開他第二任的美國總統之路。相較於2016年川普首個任期，川普顯然更清楚他要如何施政。在美國...

聯合報社論／民進黨沉淪，是洪申翰太多而李宇翔太少

勞動部官員謝宜容涉嫌霸凌導致部屬輕生，勞動部調查卻官官相護，過程引發社會熱議。令人驚駭的是，「保障勞工權益」的勞動部，竟...

聯合報黑白集／余天不行，呂政璋可以

前綠委余天爆料，民進黨原承諾要給他華視或公視董座職位，最後只塞了一個國策顧問給他。余天說，民進黨「欠他太多」，也感嘆政治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。