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聯合報黑白集／余天不行，呂政璋可以

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前民進黨立委、國策顧問余天日前接受專訪大吐苦水，說民進黨政府承諾給的一個都沒有。圖／聯合報系資料照片
前民進黨立委、國策顧問余天日前接受專訪大吐苦水，說民進黨政府承諾給的一個都沒有。圖／聯合報系資料照片
前綠委余天爆料，民進黨原承諾要給他華視或公視董座職位，最後只塞了一個國策顧問給他。余天說，民進黨「欠他太多」，也感嘆政治「很現實」。對此，立委質詢文化部長李遠：為何連公視董座都可以酬庸？李遠連忙撇清，公視董事長是董事互選產生，自己對人事「沒有影響力」。

余天的哀怨，顯示他胃口不小。他甚至嫌華視太小，不想去，認為要掌公視才夠看。余天覺得自己「功在民進黨」，有資格要個氣派的位子；一般民眾聽了不免反感：公視屬於國家及全民所有，余天「憑什麼」？

余天是知名歌手出身，雖當過幾年立委，並不足以證明他有資格接掌公視。但同樣的道理，父弟欠債潛逃的呂政璋，本身毫無金融資歷，總統府卻快意賞了他「台灣金聯」的董座，把專業俱足的施俊吉無預警擠掉，這難道就說得通？余天不行，而呂政璋可以，說明民進黨的酬庸吃相難看，且漫無標準。

李遠說他無法影響公視人事，這是實話。在賴政府，能夠分官封侯的，只有賴清德和潘孟安。某國策顧問一家，即占了三個肥缺，余天怎能不嘔氣？若干非賴核心的新系人馬，也是說換就被換掉；在卡位這件事上，哪有慈悲可言？民進黨在野時把「反酬庸」、「反黨政軍」喊得震天價響，如今大權到手，卻通吃到忘我！

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