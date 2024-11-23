聯合報社論／民進黨沉淪，是洪申翰太多而李宇翔太少

神隱多日的謝宜容透過影片鞠躬道歉。新北市議員李宇翔表示，呼籲謝宜容不要再閃躲，盡快接受相關調查。圖／李宇翔提供 勞動部官員謝宜容涉嫌霸凌導致部屬輕生，勞動部調查卻官官相護，過程引發社會熱議。令人驚駭的是，「保障勞工權益」的勞動部，竟成為「迫害員工的加害人」，並扯出錯綜複雜的派系裙帶用人。賴總統、卓揆相繼道歉，部長何佩珊請辭；但此案暴露的民進黨的價值與系統性問題，更值得關注。

吳姓公務員是在十一月四日輕生身故，但直到一周後新北市議員李宇翔公開爆料，才使該案受到廣泛關注。李宇翔說，北分署員工二月即曾陳情，指謝宜容長期霸凌員工；當時的次長王安邦曾約談謝宜容，卻毫無下文，後來反而是王安邦辭職下台。至此，謝宜容「靠山很大」，是由前勞動部長許銘春破格提拔、屬於菊系人馬等事實，才逐一被揭露。

值得注意的是，李宇翔並非在野黨議員，而是民進黨籍，他卻能率先挺身揭發此事。民進黨立委洪申翰也說，早在輕生案發生前，不少立委即聽過謝宜容的傳聞，他也曾把此事「反映到勞動部最上層級去」。可見，民進黨內對此事知之者甚眾，但大家都默不作聲，才導致後來悲劇發生。洪申翰的「早就聽說」，意在強調「此案非一朝一夕」，卻也洩漏民進黨交互包庇、大事化小的惡質文化。這種文化，已成為民進黨執政多年來的常態，這次事件正是此一惡質文化的縮影。

「洪申翰們」之所以無所作為，主要是民進黨一向「對內無所不言，對外砲口一致」的習氣作祟。但長期執政後，為鞏固執政，「對內無所不言」的風氣已消失殆盡。過去鞏固「蔡英文總統」的領導，如今，則是鞏固「賴清德總統」的權力。陳水扁時代爆發扁家貪腐，民進黨還有「十一寇」公開批扁；但到了蔡政府時代，綠委林淑芬曾批評一例一休，隨即遭到黨內孤立。民進黨一則是「利益共同體」，二則遵行黨內「一言堂」原則，遂使黨內敢言者盡皆噤聲。

民進黨「黨內互打」情事雖偶有所聞，但面對黨內掌權者，敢「捋虎鬚」者則是鳳毛麟角。五年前賴清德挑戰蔡英文連任，遭到網軍圍剿，黨內惡整。勞動部霸凌事件涉及民進黨「大姊大」陳菊的子弟兵許銘春及其徒眾，因此黨內「很多人聽說」，卻不敢說出來。

因執政優勢日漸擴張，民進黨除掌握行政大權，司法權、監察權也逐漸納入囊中，全然不顧黨政分際。蔡政府八年完全執政，立法院的監督也名存實亡。加上掌握諸多綠媒，又有網軍助陣，為民進黨提供了一手遮天的環境。因此，「自己人」就算知道或「聽聞」有弊，也不敢追查。至於反對黨或輿論的質疑、揭弊，則只需打成中共同路人或認知作戰假消息，便有恃無恐。

也因此，民進黨除了「鞏固領導中心、打擊在野黨」，幾無自省能力。包括此次事件，總統、閣揆的道歉，都不是為了是非，而是出於危機處理。洪申翰以「民間環保人士」被納為綠營不分區立委，如今卻成了民進黨最忠誠的辯護者，在對抗在野黨的戰役無役不與。「洪申翰們」充斥民進黨，才會讓綠營迷失在權力遊戲中，逐漸沉淪。

儘管有人以「派系鬥爭」解讀李宇翔的爆料，稱背後有「湧言會鬥新潮流」或「非菊系鬥菊系」之心機。湧言會「前輩」何博文致電李宇翔，更讓黨「施壓」李宇翔之說甚囂塵上。然而，如果民進黨內多一些像李宇翔敢於從「是非」而不是從「顏色」出發的人物，今天的民進黨不會是貪腐頻傳、濫權鴨霸的政黨。賴政府也不會才就任半年多，就成為過街老鼠。

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