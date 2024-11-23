經濟日報社論／政府要協助產業提高抗壓力

兩個月後，川普即將重返白宮，展開他第二任的美國總統之路。美聯社

兩個月後，川普即將重返白宮，展開他第二任的美國總統之路。相較於2016年川普首個任期，川普顯然更清楚他要如何施政。在美國大選底定才兩周，川普內閣成員已多數底定，他也預告上任首日、首周、首月與首季都將兌現他的競選政見或承諾，換言之，川普2.0新政沒有等待期，從明年1月20日起就會旋風橫掃美國到全世界。

對川普而言，他上任之初除了要解決俄烏、以哈等地緣政治衝突，他的讓美國再次偉大（MAGA）執政理念核心在於經濟議題，這是他打敗民主黨賀錦麗的關鍵，也是各國政府和企業戒慎恐懼要面對的挑戰。川普的美國優先與單邊主義，將關稅武器化的策略勢必貫穿未來四年對外經貿政策，台灣在這個新局中，不僅在地緣政治上處於風口浪尖，在經貿議題上也將是川普新政的「海嘯第一排」。

去年台灣對美出超356億美元創史上最高紀錄，今年對美順差金額更將大幅增加至600億美元，讓台灣位居川普雷達中最顯眼位置。鉅額貿易赤字是美國難以忽視的客觀現實，而川普與不少美國政治人物更是主觀認為台灣「偷走」了美國半導體生意，而這正是近年台灣對美貿易順差快速擴增的主因。

台積電亞利桑那州廠下月將正式產出第一批先進製程晶圓，外界可能已遺忘，台積電當初赴美設廠是在川普首任任期中展開接洽。川普卻對拜登簽署執行的晶片與科學法不以為然，川普認為美國不應以補助的方式吸引國外半導體廠來投資，利用關稅即可達到相同的目的。在拜登卸任前兩個多月，美國商務部宣布提供66億美元的補助給台積電亞利桑那廠，業界普遍認為這是拜登政府擔心川普上台後可能會推翻前朝政策，趕在卸任前拍板補助。

川普施政陰晴難料，在他首任任期中就一覽無遺，第二任任期只會更加傾斜。由於已無法再連任，因此川普沒有連任的壓力，而他目前選擇的內閣成員多數不具備有相關部會的施政經驗，但有一個共通點就是對川普忠誠。這樣的遴選標準預告了未來四年川普施政會極度以他本人為中心，加上共和黨在國會擁有絕對多數，川普的施政更加沒有顧忌，這也是全球各國謹慎面對川普新政的原因。

在國內，從行政院到各部會都已啟動應對川普新政的幕僚作業，但目前看到財經部會的評估顯然過於樂觀，傾向於且戰且走，看川普怎麼出招再 應對。比方說央行總裁楊金龍在對立院的報告中認為，我對美國順差激增是因為資通訊產品始然，美國強在設計，台灣強在製造，「是他們需要我們的產品」。經濟 部長郭智輝在分析美國未來是否會施壓台積電增加對美投資時說，他認為台積電仍會將先進製程留在台灣。

財經首長對川普新政的預期低估了川普「讓美國再次偉大」的主觀意志。舉例來說，雖然我方認為美國若對我半導體銷美課徵關稅，對美方產業的傷害比我方更大，但這件事未必不會發生，國內不少企業已展開相關評估，計算課徵關稅一旦落實，我方能轉嫁多少關稅成本。

南韓執政黨日前提出一項特別晶片法案，擬對本國半導體製造商提供補貼，並豁免全國工時上限，就是為了因應川普上任實施各項反制措施時， 可能對南韓半導體產業造成的衝擊預作準備。台灣雖有護國神山台積電，或許可扛下川普新政壓力，但其他眾多半導體產業或傳統產業正面臨川普新政的壓力，政府應更積極協助他們提高面對川普新政的抗壓能力，不能光靠產業自身承擔。