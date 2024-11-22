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聯合報黑白集／富貴不能淫，時髦不能移

聯合報／ 聯合報黑白集

前海軍艦長呂禮詩在中共珠海航展「中國強」的言論，引發綠委擬提案修訂「兩岸條例」，將規範處罰對象擴及校級以上且領有終身俸的退伍軍人，陸委會副主委梁文傑21日對此表示樂觀其成。記者陳宥菘／攝影
前海軍艦長呂禮詩在中共珠海航展「中國強」的言論，引發綠委擬提案修訂「兩岸條例」，將規範處罰對象擴及校級以上且領有終身俸的退伍軍人，陸委會副主委梁文傑21日對此表示樂觀其成。記者陳宥菘／攝影

常上政論節目的海軍前少校艦長參觀大陸珠海航展，受訪時說對「祖國」強大深表感動。消息傳回台灣，立馬有綠委提案要強化「吳斯懷條款」，校級軍官若「長敵人志氣」，也要比照退將扣終身俸。

事實上，這位前艦長的年資，根本沒終身俸可領。前幾年，退將赴陸言行引發爭議，他也是公開批評者之一。當時不少綠媒誇讚，「大將軍不如小艦長」，如今格外諷刺。

社群網站發達，各類意見領袖勃興，「專家」遂成市場搶手之物。更多人評論時事本是好事，但經過市場機制攪動，不平則鳴的初心不免變質，成為「時髦但圖聳聽，鼓怒浪於平流」。若流於賺取掌聲和通告費，不斷特意迎合觀眾口味，甚至在陣營中「內捲」，確保自己比同儕言論辛辣，更適合媒體網站小編下標；於是，講的人慷慨激昂，聽的人大呼過癮，還要拚命轉傳。乍看是接收新資訊，其實是走馬燈式的洗腦。

因事關名與利，回顧過去二、三十年的名嘴文化，屢見挪移立場來配合「大局」，不惜打臉昔日自己的案例。要比「變色龍」尺度，某艦長不過小巫見大巫，新手而已！

戒嚴時代早已遠去，「威武不能屈」不再是問題；身處乍看百花齊放的世界，對於想成為意見領袖者，「富貴不能淫」甚至「時髦不能移」，才是最艱難的試煉。

吳斯懷 社論 退將

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