經濟日報社論／從COP29看能源政策的故步自封

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聯合國第29屆世界氣候變遷大會（COP29）經過兩周的各方對話，22日在亞塞拜然首都巴庫閉幕。 路透
聯合國第29屆世界氣候變遷大會（COP29）經過兩周的各方對話，22日在亞塞拜然首都巴庫閉幕。 路透

2024年全球夏季平均溫度，刷新歷史新高紀錄，根據氣象專家預測，如果全球溫室氣體排放無法受到控制，到了2060年，台灣夏天可能長達七個月，冬天可能消失。氣候變遷同時將造成雲林、基隆、台南等部分地區沉入海底、水稻蔬菜等農產品大幅減產，工業供電不足，登革熱等病毒肆虐，颱風侵襲威脅增加，都會區熱島效應惡化。

全力降低二氧化碳排放，減緩溫室效應惡化速度，於2050年共同達成全球淨零碳排目標，已經是台灣朝野不能逃避推諉的責任，因為這不僅涉及對國際社會的承諾，更關係到我們後代子孫的健康與生存空間。

聯合國第29屆世界氣候變遷大會（COP29）經過兩周的各方對話，22日在亞塞拜然首都巴庫閉幕，這次大會雖然因為美中德英法日等大國領袖並未親自與會而失色，但仍然做出許多舉世矚目的結論與呼籲。

大會期間同時公布由德國新氣候研究所等非營利組織所做的全球64個國家地區「氣候變遷績效指標（CCPI）」，台灣位居第60名，排名倒數第五，落後於印度、中國、印尼。

COP29會中，全球各國科學家與專業組織再度強調，氣候變遷對人類的生存威脅，影響著每個地區、經濟體和個人。氣候危機必須超越政治衝突，優先考慮地球和子孫後代健康。今天做出的選擇將塑造後代的未來，迫切需要採取果斷行動來減少溫室氣體排放、保護地球自然資源。

國際能源署IEA執行董事Fatih Birol表示，隨著世界迅速邁入電力時代，為實現能源和氣候目標，全球再生能源容量須提高三倍並加強能源安全，各國需要迅速增加儲能，擴大和升級電網。他敦促全球政府將儲能與韌性電網列為執政優先事項。

除了呼籲各國增加綠電占比、電網穩定性、儲電容量之外，根據國際能源署IEA今年年初發布的研究報告，由於法國核能發電量攀升、日本恢復核電站重新運行、中英等國新電站投入商業運轉，2025年全球核能發電量將創歷史新高。

去年歐盟理事會正式將核電列入清潔能源名單之列。2022年國際能源署核能與安全能源轉型特別報告中亦指出，核能是全球第二大低碳電源，僅次於水力發電，優於風力及太陽能發電，因應再生能源占比增加趨勢，IEA認為核能搭配其他不穩定再生能源之互補調度，可提高電網穩定性與系統韌性。

當台灣認定去核為大勢所趨，全球因日益嚴重氣候變遷，主張淨零碳排的倡議，卻大力支持各國在2050年前增加核能發電，用以搭配再生能源，以核養綠。國際能源署IEA全球淨零排放情境（NZE）中指出：全球核電裝置容量應由2024年413百萬千瓦倍增至2050年812百萬千瓦，同一時間美國等數個工業大國，亦批准重啟已除役核電廠恢復商業運轉。

從以上揭露的國際重要資訊可知，當全球專家呼籲各國能源與減碳政策應脫離政治羈絆與束縛，當美中英法日瑞等工業大國均選擇增加核能發電，當氣候變遷危機成為全人類生命與健康最大威脅，當台灣逐漸落入全球減碳末段班，未來可能受到國際社會譴責與懲罰，我們的政府似乎仍在猶豫不前，假裝什麼也沒有看見，什麼也沒有發生，推定不需要採取積極性作為。

在現有內閣當中，環境部長彭啟明是氣象專家，當然清楚溫室氣體增量與氣候變遷間的必然關係，經濟部長郭智輝來自企業，理應明瞭歐盟開始課徵碳關稅對台灣貿易出口的衝擊，冀望兩位部長可以發揮政治責任與道德勇氣，站出來主動為賴總統與卓揆籌謀劃策，反思並重新訂定最符合世界潮流的能源、發電與減碳政策，為台灣與全球後代子孫留下一片乾淨土地與自然資源。

COP29 核能 氣候變遷 淨零 減碳 社論

延伸閱讀

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核電民調支持已有6、7成 郭智輝：「多數就是共識」核廢處理可參考美國

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