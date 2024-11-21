經濟日報社論／川普財經內閣 要聽話並兌現政見

美國總統當選人川普。 美聯社

川普在籌組財經內閣人事時，目標非常精準，包括以關稅政策保護國內產業，以及不理全球暖化，重新激活油氣業，為了增進效率，傾向以體制外的機構，凌駕正常部會上，以規避國會的控管，但是最重要的是聽話，不能有自己的主見。

無可否認的，雖然他是要兌現競選政見，但也以此來吸引金主的政治捐獻，其中尤其是大石油公司，以及加密數位貨幣業者，可是新閣員當中，目前缺乏有號召的商界領袖，反而川普希望掌控聯準會，撤換主席鮑爾，讓金融界非常擔心。

川普第一個任期擔任貿易代表的賴海哲，已被徵詢回任，並升任新政府的「貿易沙皇」，授權他全面監督新政府的貿易政策，下轄貿易代表署與商務部；貿易代表署負責關稅談判，而商務部則執掌科技管制與晶片補貼，部長由競爭財政部長失敗的盧特尼克出任。

川普曾說，他上任第一天就要開除美國證管會（SEC）主席詹斯勒，因為詹斯勒任內高調約束華爾街，對幣安和Coinbase等加密幣交易所發動訴訟，因此把撤換他當成新政府的首要任務，大選後，比特幣與其他數位貨幣急漲，可見一斑。

川普16日還宣布提名丹佛「自由能源」公司執行長萊特出任新政府的能源部長。萊特堅定支持使用化石燃料，提倡石油和天然氣開發，並稱氣候危機是危言聳聽。萊特將加入新成立的全國能源委員會，該委員會將由被川普提名為內政部長的北達科他州州長柏根擔任主席。這個委員會將是所有涉及能源許可、生產、發電、監管之主管機構，柏根將被稱為「能源沙皇」。

特斯拉創辦人馬斯克則將與企業家、也是川普的初選對手拉馬斯瓦米共同領導新設的「政府效率部」，此部旨在全面改革政府系統精簡架構，提升效率及減少政府浪費，達到削減超過2兆美元的政府開支。

川普真正目的在酬庸，但馬斯克不以此滿足，他自以為是聯合總統（co-president），對所有政策都有意見，連外交事務也染指，這段時間，他除了參加川普與澤倫斯基的電話會商，私下密會伊朗駐聯合國大使，也傳出北京指望他能扮演季辛吉的美中橋梁角色。

但時間一久，馬斯克對政權交接事務指指點點，讓川普的一些核心幕僚愈來愈不耐煩，尤其他還介入川普財政部長的選擇；日前過渡團隊聯席主席、億萬富翁盧特尼克與避險基金億萬富豪貝森特，兩人競爭相持不下，馬斯克還在X上表示，盧特尼克才是真正帶來改變的財政部長，而貝森特是「一切照舊的選擇」，馬斯克公開介入，更加深了川普幕僚的反感。川普目前暫緩財政部長的決定，反而讓盧特尼克接掌商務部。

但在所有財經閣員中，有一個職位，川普非常想換卻換不掉，就是聯準會主席；聯準會現任主席鮑爾雖是川普第一任時所選任，但任內多次與鮑爾意見相左，他卸任後，就屢次抨擊聯準會配合拜登政府，把經濟搞得民不聊生，今年競選期間，更呼籲要修法，在聯準會的利率設定上，總統應有更大的影響力。

外界認為這代表川普一旦勝選，恐怕會帶來重大政策轉變，威脅聯準會向來的超然地位，當被問到如果川普提出要求，鮑爾是否會辭職時，有任期保障的鮑爾表示，他不會答應，還表示解僱聯準會七位理事中任何一位都「不被法律所允許」，言下之意，不惜打官司，也要維護聯準會的獨立。

強勢的川普就任後，是否會說「你被解僱了？」恐怕不會，有些曾在金融市場打滾的幕僚，強烈反對撤換鮑爾，擔心引發金融動盪，畢竟還是有人川普是動不得的。