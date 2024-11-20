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聯合報黑白集／川普回歸，馬龍來台

聯合報／ 黑白集

大陸桌球名將馬龍可望於27日隨團訪問台灣。新華社
大陸桌球名將馬龍可望於27日隨團訪問台灣。新華社
陸委會核准大陸桌球健將「奧運六金王」馬龍訪台。外界原擔心兩岸劍拔弩張，雙方政府不放人，所幸這絲交流空間未被阻斷。馬英九基金會邀請馬龍等四十名高校生來台交流，順利過關，特別感謝陸委會和教育部協助。對比去年陸委會「勸退」陸生團申請案，境遇可謂天壤之別。

賴清德上任後，獲准來台的大陸學術團體屈指可數。川普勝選，抗中和關稅戰必將齊發，各國急尋外交避險。馬龍團此時訪台，多少有助兩岸關係和緩。對照賴政府運籌對美軍購清單，以及秘魯APEC外交戰場，陸委會放行之舉，顯得平衡變通。

然而，民進黨面對大陸常不夠自信。陸委會放行馬龍團，重申禁止政治言論、不能傷害台灣地位。海基會副董羅文嘉還「訓示」馬英九基金會，要維護中華民國主權，不應呼應對岸統戰訴求；講得好像台灣多麼脆弱不堪。

陸委會要求陸生來訪不能談政治，海基會卻搶著講政治。羅文嘉夸言，應安排訪團「體驗中國沒有的台灣民主」。海基會邀訪陸團的績效是零，好意思對民間團體耍官威，說三道四。

民進黨政府一再抹紅馬英九舔中，怎料，陸委會口中「未能捍衛主權」的前總統及時提供避險機會。馬龍的小白球，在台海一來一往，總好過共軍機艦進進出出。如此，付給川普的保護費或可稍減。

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