聯合報社論／民眾黨對柯文哲的艱難告別，等待時間消化

民眾黨中央委員會，統一向外界說明，決定延長黨主席柯文哲假單3個月，並暫緩推選代理黨主席。記者林伯東／攝影 民眾黨主席柯文哲遭押請假三個月將滿，黨中央委員會召開臨時會議延長其假單，讓他再請假三個月。對此，已有律師質疑是誰幫他代遞假單，提醒或有「登載不實」的法律問題。柯文哲自八月間爆出木可私帳、獻金及豪宅問題，後又陷入京華城等弊案泥淖，其清廉形象幾已面目全非。民眾黨雖全力為他辯護，但恐難還其清白本色；民眾黨若不想與之俱沉，必須盡快思考「柯黨無柯」的下一步。

民眾黨是因柯文哲的魅力而生，民眾黨幾乎就等於是個「柯黨」，高幹和小草對他的忠誠可想而知。在這種情況下，要全黨嚥下柯文哲涉貪或犯罪的現實，當然不是容易的事。中央委員會決定讓柯文哲再請三個月假，一則是避免立即發生代理主席之爭，使民眾黨陷入分裂；二則是讓大家有多一點時間消化此事，慢慢思考黨的未來，構思新的形勢浮現。

然而，這也正是「一人政黨」的致命傷。領導者的個人色彩濃厚，往往具有特殊的號召力，民眾黨的小草們即因此聞風集結。就政黨而言，一人政黨則不易形成平等對話風氣，凡事一個人說了算，其他人即難有太多置喙空間。更糟的是，當領導者本身發生問題，整個政黨很容易就陷於群龍無首狀態。任何人有意接手帶領，極可能被質疑為想要「篡位」，然後內部為未來走向意見紛紛，整個黨就變得分崩離析。

民進黨顯然看出民眾黨「領導中心空虛」的窘境，便頻頻透過綠媒放話，挑撥白營內爭。上周，柯文哲之妻陳佩琪公開為柯文哲喊冤，便有媒體稱柯文哲有意讓陳佩琪「代理黨主席」。事實上，陳佩琪九月離開公職後才加入民眾黨，連黨代表或中央委員資格都沒有，依黨章她完全沒有資格代理主席，該傳聞純屬空穴來風。

昨日又有周刊爆料，稱柯文哲在庭訊時主動聲稱要辭黨主席，由黃國昌接任。此一消息如果不是捏造，便是坐實檢方一再刻意透過綠媒釋放風聲的傳言；無論實或不實，都極可議。尤其，柯文哲接受檢方偵訊，卻當庭談論自己黨內事務，還是主席人事，這於事於地都極不合常情與邏輯，難以置信。無論如何，這皆證明綠營是蓄意趁隙挑撥，要擾亂白營軍心，讓他們彼此猜忌、自亂陣腳。

自柯文哲遭押後，綠媒假檢方之口不斷釋出不利於柯文哲的消息，已多如牛毛；至於檢方是否掌握柯文哲在京華城案收賄的金流，則尚未獲明確鐵證。然而，由於多案齊發，目前案情似乎漸朝悲觀方向發展；柯文哲日前剃了光頭，亦可能反映了其苦悶心境。在這種情況下，民眾黨應該盡快思考自己的下一步：如何在政治上繼續保住第三大黨的地位，避免受柯文哲的官司拖累而一蹶不振。事實上，也唯有站穩第三大黨位置，才能發揮對民進黨與司法的監督，避免他們對柯文哲非法羅織或落井下石。

中華代表隊這次在世棒十二強賽表現傑出，一舉打入四強，全民振奮，不少人認為這多少與大巨蛋落成帶來的光榮感有關。與此同時，過去阻擋大巨蛋興建多年的柯文哲，如今卻身繫牢獄，等待定罪。今天台灣球迷歌迷歡喜進出大巨蛋觀賞球賽和演出，對比當年柯文哲理直氣壯「卡蛋」不遺餘力，已恍如隔世。如果當年柯文哲有多一點「為民興利」之心，積極監督安全品質而非一味阻撓，大巨蛋也不致停工荒廢多年，連迄今屋頂漏水都要歸咎於他。足見，柯氏治理哲學確有其盲點。至於民眾黨要如何前行，就看全黨如何打破柯文哲迷思吧！