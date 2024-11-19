聯合報黑白集／藍白合煞車皮又來了

國民黨立委翁曉玲提案修法憲法訴訟法，提高憲法判決門檻。民眾黨立委黃珊珊日前撰文，反對翁曉玲提案。圖／聯合報資料照片 國民黨、民眾黨的「藍白合作」，讓「雙少數」的民進黨不能再為所欲為。但民眾黨立委黃珊珊公開反對國民黨所提的《財劃法》、《憲法訴訟法》修法提案，又缺席《NCC組織法》表決，使兩黨合作蒙上陰影。最開心的，當然是民進黨。

巧合的是，去年此時，藍白簽署共推正副總統候選人協議；數日後，即在黃珊珊等「主戰派」主導下破局，為總統選戰結果一錘定音。歷史是否重演，引人遐想。

黃珊珊對於「反藍」及「友綠」，旗幟鮮明。在親民黨時，從「國親聯盟」到「橘子綠了」，她一直反對國親合作。而後她變身「小英女孩」，獲民進黨禮讓參選立委。在「藍白合」扮演主戰派和煞車皮，黃珊珊駕輕就熟。

對於反對修法、缺席投票，黃珊珊都給了不同理由。但時值綠營對藍白合作束手無策，又是柯文哲延押、民眾黨群龍無首之際，這些動作仍耐人尋味。民進黨當即見縫插針，大讚黃珊珊「有專業良知」，批力主抗綠的黃國昌「公然造反」、「急著當老大」；這不僅要分化白營，也是裂解藍白合作。

民眾黨自無必要凡事皆與國民黨同一立場，政黨自主，才能避免泡沫化。但柯文哲官司纏身、深陷囹圄，背後政治操作，白營不應無感。民進黨已肆無忌憚，在野立委若還心猿意馬、裂解藍白，究竟意欲何為？