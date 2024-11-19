聯合報社論／川普用人只重忠誠與抗中，整肅風暴難逃

美國總統當選人川普。（美聯社） 川普快馬加鞭籌組新政府，迅即發布長串人事名單，幾全集中在「忠誠」與「抗中」兩種類型，正蓄勢待發。川普自稱，在上屆任期常遭官僚體系與既得利益組構的「深層政府」消極抵制，不斷向外洩漏不利消息，使他施政屢受掣肘。這回他絕不容許舊事重演，因此特意指派忠誠主管來整肅深層政府，能力和品格條件便拋在腦後。

以川普行事之乖張踰越，如果他找的是專業及資深人選，對方恐難以百分之百對他效忠；因此他大半指派年輕、忠誠、善溝通者，能力放在其次。目前他的新人事中，有三人備受爭議，能否過關仍未可知。第一位，是將出掌國防部的福斯新聞主持人赫塞斯。他既非資深將領，也無管理企業經驗，更非熟悉軍事的國會議員；他只有國民兵經歷，憑著對川普的忠誠而雀屏中選。他也隨即被爆出性侵事件，並曾支付封口費。

川普首任第一位防長是退役上將馬蒂斯，由於川普決定自敘利亞撤軍，兩人失和而辭職。接任的艾斯柏格堅持國防部不介入政治，也讓川普不滿。川普厭倦國防部長不聽指揮，因此忠誠、聽話成了最高標準。近日國防部已傳出川普有個「清洗計畫」：其政權交接小組正草擬行政命令，要成立一個退役高階軍官組成的「戰士委員會」，有權審查中將、上將並要求撤換。這並非空穴來風，現任參謀首長聯席會議主席布朗和前主席密利所提拔的資深將領，將是首波開鍘目標。

另兩位極爭議人選，是將出任司法部長的佛州眾議員蓋茨，和將出任國家情報總監的前眾議員加巴德。蓋茨因涉嫌不當性行為及非法吸毒，正接受眾院操守委員會調查；眾院原訂近日公布報告，但蓋茨獲得任命後立刻辭掉眾議員，希望眾院結束調查。除操守有問題，蓋茨更因不滿前眾院議長麥卡錫同意眾院調查他，挾怨提案罷免麥卡錫並獲通過。任命私德不佳和器量狹小的人為司法部長，不怕天下大亂？

四十三歲的加巴德原為民主黨眾議員，兩年前退黨改效共和黨。她在眾院期間從未參與情報委員會事務，而「國家情報總監」要負責監督、協調美國十八個情報機構的行動，負責整理總統每日簡報，並為行政部門提供國安決策資訊。加巴德之資歷不及格，可想而知。

川普的國安人事也可嗅到滿滿的「反中」氣味。參議員魯比歐出任國務卿、白宮國安顧問由眾議員沃茲出任、前情報總監拉特克利夫出任中情局長，在目前兩黨對中強硬的共識下，應可順利過關。魯比歐初選時曾挑戰川普，仍獲任命為國務卿，外界原盛讚川普大度。但魯比歐留下的議員遺缺，將由德州州長指派川普媳婦羅拉．川普代理，外界才恍然其中奧妙。另外，在「封口費」案擔任川普律師的白朗奇，被任命為司法部副部長；退出大選轉而挺川普的小羅勃甘迺迪，果然如「交換說」被任命為衛生部長，皆可見川普的「大私無公」。

川普的另一絕招，則是成立體制外委員會，駕凌於正常部會之上。除其首任貿易代表賴海哲出任「貿易沙皇」，還指派特斯拉創辦人馬斯克與企業家拉馬斯瓦米共同領導新設的超級部會「政府效率部」，說是精簡政府組織，兼可鏟除不聽話的官員。問題在，馬斯克似已自以為是聯合總統（co-president），對所有政策都指指點點；川普團隊已對他感到不耐，兩人不知還能合作多久。

由此看，川普第二任一定更恣意妄為，更加踰越民主法治，美國也將迎來一波大整肅風暴。