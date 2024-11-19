經濟日報社論／拜習會後的美中台關係

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美國總統拜登（左）與中國大陸國家主席習近平（右）16日在秘魯利馬亞太經合會場邊會面，這也是兩人最後一次以元首身分對談。美聯社
美國總統拜登（左）與中國大陸國家主席習近平（右）16日在秘魯利馬亞太經合會場邊會面，這也是兩人最後一次以元首身分對談。美聯社
美中領導人在秘魯舉辦的亞太經合會（APEC）領袖會議見面，這是拜登任內的第八次「拜習會」，其中三次為實體見面。雖然美國總統大選民主黨慘敗，拜登即將卸任，但是此次峰會所釋放訊息仍值得關注；甚至有美國媒體形容是講給不在場的川普聽，影響未來美中台關係。

美中對抗在拜登時期並未降溫，除了既有問題分歧外，俄烏戰爭使美中關係更加緊張。因為美國強烈要求中國大陸封鎖俄羅斯，但是中國對俄羅斯的協助未曾中斷，中俄關係還更加密切，儼然形成抗美聯盟。特別是在去年包括中國、俄羅斯、巴西、南非及印度的金磚峰會下，又增加美國宿敵伊朗，以及石油輸出大國沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國為新成員，不但與美國形成對立，更衝擊到美國在全球石油市場地位。雖然之後沙國猶豫並未正式加入，但美中兩大強權更加走向合縱連橫的對抗情勢。

在經貿層面上，中國大陸原先預期拜登任內美國對中國制裁不會擴大，但拜登上任後不但維持川普時期對大陸制裁，而且還繼續加碼。例如拜登任內美國將大陸企業或機構列入出口管制「實體清單」數目，還超過川普時期；對大陸產品課徵懲罰性關稅，範圍雖然較小，但稅率均較高，其中電動車更高達100%。

拜登政府雖然對中國制裁，並將中國視為在綜合國力上唯一可以與美國競爭的國家；在高科技領域對中國更採取嚴格且密不透風管制，確保美國技術優勢。但強調是「去風險」而非「脫鉤」，美中是競爭而非敵對關係，仍嘗試推動與中國在其他非敏感領域的合作。雖然中國對美國此種雙重作法並不埋單，但至少具有緩衝的作用，美中經貿不會走向全面對抗，也不致於發生衝突。

川普做法則截然不同，川普主張對中國大陸所有產品加徵60%關稅，全面圍堵中國電動車輸美，甚至不允許中資企業在墨西哥生產的電動車輸美；較其第一任對中國課徵的四波關稅，範圍更大，力道也更強。川普的邏輯是以高關稅壁壘促使在中國的外資企業，甚至中資企業移出中國，並在美國對其他國家課徵20%關稅，逼得企業加速轉移到美國。再加上川普也準備降低美國公司稅，在「棍子」與「胡蘿蔔」並行下，才能與中國全面脫鉤，落實「回流美國」，以確保美國的利益。

中國也並未示弱，宣稱必會進行報復，再加上川普一貫的「單邊主義」作風，美中幾乎已無合作空間，美中經貿對抗升級升溫，有可能會走向經貿全面開戰。所以在拜習會中，雙方領導人均重申美中和睦相處，維持競爭而不衝突關係的重要性。

綜合而言，拜登政府認為企業移出中國大陸，轉往美國信賴的區域，例如東亞及墨西哥生產，打造由美國主導的美系供應鏈，是可以被接受的模式，同時也再度表達美國並沒有與中國大陸對抗的立場。但川普則認為此會造成美國對其他國家貿易逆差擴大，危及美國國內產業，主張必須回到美國生產。若川普政見兌現，未來全球會走向「由美國製造」到「在美國製造」，勢必帶動全球供應鏈另一波重組。

此次拜習會中國大陸重申台灣問題是美中關係不可踰越的紅線，並一貫要求美國「反對台獨、支持統一」，但美方仍維持「不支持台獨、一中原則」，並未對中國讓步。預估以川普強硬的性格，也不會對中國退讓，但台灣仍須審慎因應未來川普對兩岸關係隨性式發言的影響。

最後，拜登首次拋出美國不會利用台灣問題同中國大陸競爭的看法，似乎也是在提醒川普要善待台灣，不要亂收「保護費」，莫把台灣當棋子的弦外之音。拜登與川普的差異，牽動台灣的命運。

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