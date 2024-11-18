聯合報社論／觀光逆差達七千三百億，賴政府還在擺爛

去年出國旅客比來台旅客多出530萬人次、觀光逆差超過4400億元，今年預計進一步擴大。聯合報系資料照／記者季相儒攝影 繼去年出國旅客比來台旅客多出五百三十萬人次、觀光逆差超過四千四百億元，今年預計進一步擴大，出國旅客與來台旅客相差將達千萬人次，逆差更達七千三百億元。在「國人往國外跑、外國旅客不來台灣」雙重夾擊下，除讓交通部前部長王國材年初的「一千二百萬國外旅客」豪語成為笑柄，觀光業的寒冬也看不到盡頭。

新冠疫情曾重擊國際觀光業，但去年起各國觀光業開始復甦，全球平均回到疫前八成八，歐美回到疫前九成以上，中東甚至比疫前成長二成以上。但台灣卻未能在這波「疫後觀光紅利」中受益，仍持續低迷。二○一九年國際旅客來台為一一八六萬人次，二○二三年只剩六四八萬人次，衰退四成五以上。今年到八月底為止，雖然來台旅客已有六四一萬人次，較去年同期增加三成以上，但估計全年恐仍無法超過七五○萬人次，遠低於疫前水準。

境外觀光客嚴重衰退，與台灣成為難兄難弟的是中國大陸。二○一九年約有九千八百萬國際旅客到中國大陸，去年只剩下三千五百萬人次。但兩岸最大不同，是大陸國旅十分暢旺，去年國內旅遊人數達到新高，今年國內出行遊客的經濟貢獻也將超過疫情水準而創新紀錄；至於赴陸國際旅客，今年上半年也較去年同期大增一點五倍以上，與台灣國內、國際旅遊雙雙衰退相比，仍不可同日而語。

國際旅客來台人數暴跌主因之一，是陸客急遽減少。二○一九年來台陸客仍有二七○萬人次，去年卻只剩二十二萬人次，跌幅超過九成。除了陸客，各國旅客來台人數也普遍減少，日本旅客少了一二三萬人次，南韓、香港也各減少近五十萬人次。僅陸、日、韓、港減少的觀光客人數回加，就足以讓來台國際觀光客回到一千萬人次大關。

台灣旅遊業巨幅衰退，既有天災，也有人禍。國內旅遊業的暢旺，起自馬政府時期開放陸客來台觀光，此一時期國際旅客來台也突破千萬人次。蔡政府上台後，兩岸關係緊張，但因多方獎勵補助東南亞等國際旅客來台，勉強延續觀光業榮景，陸客減少的衝擊未立即浮現。但綠營一系列「陸客不來，反而變好了」的操作，也埋下隱患。疫情期間，蔡政府並未藉機重整觀光設施與措施；長期封鎖國境，雖讓國旅一度暢旺，卻掩蓋了這些決策失當與不作為的負面影響，也造成了疫情解封後，國際觀光已經恢復榮景，台灣旅遊業仍在苦苦支撐。

在日前一場座談會上，旅遊業者直指「兩岸關係緊繃，會讓國外旅客覺得不安全」，是台灣無法繼續吸引日韓觀光客主因之一；業者說，台灣被國際旅遊列為「高度小心、避免非必要旅行」的橙色燈號，當然會影響國際旅客來台意願。而造成這樣的「橙色燈號」，民進黨政府有直接間接的責任。

除了震災與風災的衝擊外，上述政治與政策因素，加上頻頻傳出如墾丁「天價旅遊」、綠營支持者「抵制花蓮旅遊」行動等，都對觀光業造成負面影響。天災與人禍的惡性循環、交互影響，使不少國人寧可出國旅遊，而不願在國內旅遊，當然也讓外國旅客對台觀光卻步。

中國大陸自去年起陸續開放對歐洲十二國的單方面免簽，今年更擴及紐、澳等國，爭取國際觀光客的決心溢於言表。民進黨政府慣以「封閉、專制」形容對岸，但無論在爭取國際觀光客或擴大國旅市場，除了撒幣補助，似乎別無他法。如不思讓台灣旅遊業「轉骨」，並拋下政治意識形態拚觀光，旅遊業振興恐怕遙遙無期。