經濟日報社論／日本政權穩定後的財經走向

日本首相石破茂。（美聯社） 日本上個月眾議院大選，長期執政的自民黨因政治獻金醜聞，其與公明黨的執政聯盟，沒有拿下國會半數席次，引發石破首相下台，或政黨輪替各種臆測，但這個月11日選後國會開議，石破得以續任首相，內閣官員大部分留任，日本政局暫時穩定。

大選後到新內閣成立的兩周，顯露出未來數年日本政治的基本格局。首相選舉時自民黨內部並沒有跑票，顯示雖然自民黨內對選舉結果有不滿的聲音 ，但在自民黨支持率低迷的情況下，反石破勢力沒有勇氣造反，這意味著除非石破自身發生問題，他續任到2027年9月下次自民黨總裁改選的機會很高。

作為最大在野黨的立憲民主黨，在首相選舉中無法獲得第二（日本維新會）與第三（國民民主黨）在野黨的支持。這顯示雖然眾在野黨在大選中獲得過半席次，但是因為各政黨之間政策立場相差太大，無法形成執政聯盟。

日本過去經驗，執政黨國會沒過半，不僅政府總預算案無法在國會通過，也可能隨時被倒閣。為了避免再次發生短命內閣，自民黨選後就鎖定與自民黨政策立場接近、中間偏右的國民民主黨合作。而國民民主黨在首相選舉 ，也暗助自民黨穩住首相之位。

雖然國民民主黨沒有參與組閣，但是已經著手與「自‧公聯盟」在實務政策的合作。國民民主黨在國防、外交、核能等重大議題與自民黨並沒有太大差異，但是更重視社會福利。換句話說，國民民主黨是一個沒有執政包袱，可以給選民更多撒錢承諾的財政擴張政黨。石破政權則有執政包袱，無法盡情撒錢以滿足選民，但是石破也需要某種程度滿足國民民主黨的需求，來讓明年春天的政府預算案通過，並且避免倒閣發生。因此選後自民黨與國民民主黨的政調會長持續接觸，尋找雙方財經政策的平衡點。

事實上不只國民民主黨，這次大選中的在野黨，皆傾向多撒錢的社福政策。自‧公聯盟選舉失利，也失去眾議院預算委員會主席之位。過去預算案在委員會討論階段，如果在野黨杯葛耗時，自民黨主席可強勢裁決逕付大會表決。但現在的預算委員會由立憲民主黨掌握，自民黨無法強渡關山，總預算案若沒有讓重視社福的在野黨滿意，恐怕在委員會審查就會困難重重。

石破首相說過其財經政策主要繼承前首相岸田。而岸田的特色就是要加徵所得稅來強化少子化與國防政策，但現在石破政權為少數執政，而其他在野黨都反對加稅並重視社福，石破如果貿然加稅，恐怕會馬上被倒閣。因此石破必須在無法加稅的限制下，來處理急迫的少子化與國防問題，同時還必須多挹注資源到社福部門，以防止在野黨合作倒閣。

此外，儘管石破在競選首相時，喊出重視地方經濟的地方創生，但是依照目前的局勢，地方創生政策恐怕有名無實，政府的財政資源，應該會流向國民民主黨重視的所得稅扣除額增加等，減少庶民負擔的福利政策，以穩定國民民主黨對「自‧公聯盟」的支持。

自民黨未來幾年無法加稅，恐怕會以超額發行國債的方式來因應，這樣自然對於日銀的升息之路造成壓力。舉例來說，市場原本預期日銀在今年12月升息1碼的機會大，但是考慮到財務省會在年底公布來年國債發行量，升息延到1月的市場聲音因此逐漸擴大。

此外，美國川普總統明年上任後，可能會要求日本多支付防衛預算，這對於自民黨來說，恐怕又是一個可能只能依賴國債發行的難題，到時石破政權也可能不得不施壓日銀，放棄升息到1%的目標，以避免政府的債息負擔過大。總而言之，石破政權雖然暫時穩住了，但是前途多舛。