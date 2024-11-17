聯合報社論／洗去髒兮兮，還給人民乾淨獨立的NCC

立法院三讀通過修正NCC組織法」第16條，翁柏宗12月1日將下台。圖／聯合報系資料照 立法院通過《國家通訊傳播委員會（NCC）組織法》第十六條修正案，落實刪除萬年延任條款，讓NCC代理主委翁柏宗完全卸任。民進黨指責藍白立委因人設事修法，癱瘓NCC。此舉誠然是立法院為拉一名官員下台而大陣仗動員的少見修法案例，但始作俑者卻是踐踏國會、知法弄法、玩殘NCC的民進黨政府。賴政府如果真在乎NCC正常運作，就應盡速重提適任人選，收回政治黑手，重建NCC獨立與專業地位。

這次修法，起因於立法院七月刪除NCC組織法中的萬年條款，NCC委員僅得連任一次，已連任者不得再任。未料行政院大鑽巧門，利用NCC組織法第十六條規定「施行日期由行政院以命令定之」的漏洞，拒不訂定施行日期，刻意製造空窗，逕自指定任期屆滿的副主委翁柏宗延任並代理主委，讓法律形同具文。在野黨亡羊補牢，特別再度修法關閉巧門，明訂七月及十一月兩次修正條文均自十二月一日施行。「翁柏宗條款」施行之日，翁柏宗必須下台，且失去再獲提名資格。

NCC組織法規定設置委員七人，含翁柏宗有四人屆滿，翁柏宗下台後，只剩三名委員，無法召開委員會議，依法須由委員會議決議處理，如通訊傳播監理與網路傳播相關政策、法令、預算與裁罰等事項，都面臨停擺。因此民進黨批評在野黨癱瘓NCC。然而，NCC的困境，孰令致之？一個雙少數政府，不尊重民意、不溝通協調、不依法行政，只知鑽法律巧門，走偏門小徑，橫柴入灶，還欣欣然自以為得計，難道吃定在野不會反擊、民意不會反撲？

事實上，賴政府走偏門，是因為想繼續操控NCC，不願抽回政治黑手，捨不得放棄東廠，這才是NCC困境的源頭。行政院組織法明訂NCC為獨立機關，NCC組織法更規定超出黨派，依法獨立行使職權。但在蔡政府時期，NCC是由總統府和行政院喬出訓誡後聽話的主委和配合處理中天的委員；到了賴政府，更連NCC主委人選都盛傳是媒體大亨強力護航的結果。到底是誰在摧毀這個獨立機關？

NCC前主委陳耀祥執行下架中天任務，就完全按照總統府外流密件的劇本走。雖然在中天提起的行政訴訟中，NCC的裁罰至今連吞二十一敗，千萬罰鍰已逾四成被認證是濫罰而遭撤銷，但NCC對台灣民主和新聞言論自由的傷害，卻很難彌補。至於鏡電視申照爭議，更涉及黨政高層把政治黑手伸入NCC，干預電視台執照核發的違法問題，但在大法官沒收國會改革的掩護下，立法院迄今尚無法對弊案進行實質調查。

諷刺的是，兩位配合下架中天的委員直到卸任後，才坦承政媒共生集團已經嚴重扭曲政治清明、侵蝕民主與社會正義，成為台灣民主重大威脅。但NCC組織法開宗明義就是「落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神」，如今演變成「政媒集團化」，甚至「媒體大片綠化」，不正是民進黨政府惡搞獨立機關和NCC獨立與專業淪喪的結果嗎？

不過，既然民進黨擺出一副擔心NCC癱瘓的模樣，就應尊重國會，去除黨派偏私與意識形態，盡速重提適任人選，並且斬斷政治黑手，維護獨立與專業。而在野黨更應從NCC改革與確保獨立，甚至前任NCC胡作非為的檢討和善後等層面，實質嚴審新人事的專業性與適格性，才能協助擺脫政媒集團控制，洗去「髒兮兮」汙名，重建公信力，還給人民一個乾淨、獨立的NCC。