經濟日報社論／從川普用人 看美國政策走向

美國總統當選人川普正在組閣，他所發布的首長名單屢屢讓外界傻眼，顯見他用人唯忠、唯親、唯私，多數首長對新職務沒有經驗，甚至品行備受爭議，清一色都是對他奉命維謹之輩，未來的美國政府勢將完全川普化，所有首長唯他意志是從，沒有異聲激盪，全無內部牽制。

川普主觀意識很強，貫徹己見的意志堅決，第一個任期由於缺乏班底，所以多方取材，五湖四海，其中不乏經驗豐富的建制派人士，多跟他沒有淵源，甚至跟他意見不盡一致。第二次上任不一樣了，他已羽毛豐滿，不在乎任何人，毋需遷就，國會參眾兩院也抓在手中，以為可以想怎麼幹就怎麼幹，想用什麼人就用什麼人。

從他已發布的用人名單可看出他有權就任性。對他忠誠是第一要務，貫徹他的個人意志和私心私利是第一考量，打造一個隨川舞動的政府是最高目標。檢驗忠誠的標準是什麼？首先必須信奉他「讓美國再次偉大」、「美國優先」的理念；其次必須公開支持表忠過，對他的路線與個人完全效忠；第三是主政唯命是從，可以不打折扣地落實他的政策主張。至於擔任首長必須有的專業、資歷、威望與德行幾乎不在他的考慮範圍內。

他曾經說過，檢驗忠誠的標準就是在他離開白宮的這四年間，是否在重大關鍵議題上堅定地和他站在一起？是否曾在重大場合就這個「大是大非」問題堅定地為他辯護過。另外要看的是2024年總統選舉過程中，是否給他有實質性幫助，在政治上堅定力挺或是在經濟上給他有力的支持。

他挑范斯為副總統人選時已做了示範，范斯原本公開反他，甚至罵他是納粹，但後來180度轉向，全面讚頌他的理念和人格。內定國務卿盧比歐亦乎如此，八年前跟他競爭過、辱罵過他，但沒有關係，因為後來完全認同他的外交理念，在反中立場上甚至比他更強烈、更極端。

美國是全球第一軍事大國，國防部長動見觀瞻，部內管轄人員超過300萬。有許多夠格人選他不用，偏偏要用福斯電視台前主持人海格塞斯，此人曾任低層軍官，並無軍事專業素養可言，雀屏中選只因捧川有功，可以貫徹川普的國防政策，還可整肅建制派，並且充當川普國防事務稱職的發言人。他被華府政治圈認為是歷來最不夠格的國防部長人選。

其他不夠格的人所在多有。比如司法部長內定人選蓋茲，他在政治上好勇鬥狠，備受爭論，司法事務則從未經歷，品德操守更是高度爭議，性騷擾前科被國會道德委員會調查。華府政治圈盛傳川普用他是要把司法部當作私刑機構，專門整肅政敵、報復私怨並且將其改造為川普的錦衣衛。這個觀察信而有徵，川普接著提名他嫖妓封口費案辯護律師布蘭希為司法部副部長，又提另一位委任律師索爾擔任司法部訟務次長。所為何來？無非是想把司法部變成川普的私家軍。

衛生部長內定人選小羅勃甘迺迪一直以來信口開河，有關醫療衛生的主張荒誕離譜，連疫苗都反對，其他主張多與美國衛生部專業事務官執行的政策背道而馳。他入主衛生部只因退選總統轉而支持川普，獲得任命不是酬庸後謝就是當時達成的交易。這類的用人方式層出不窮，例如情報總監內定人從未涉足情報事務，能源部長反綠能。在在顯示，部會首長忠誠第一，專業、能力與風評無關緊要，即使只能當傳聲筒也無所謂，品德更是末節。

川普簡直把美國聯邦政府當做私人企業在經營，所用之人聽話順從就好，這種用人方式於企業而言，必將導致經營不善；於國家而言，則將排擠其他更適任的人才，造成施政的無能與無德，而且使得內部沒有歧異意見的討論與激盪，變成一言堂，只剩領導人的一顆大腦。這樣的政府焉能大有作為？