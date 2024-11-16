經濟日報社論／國際通膨隱憂未曾消減

過去幾年美國高漲的通貨膨脹，讓中低收入家庭吃足了苦頭。路透

川普2.0出現之後，大家開始討論如何因應「川普衝擊」，各個國家和個人都必須針對未來可能的政策進行分析。讓川普大勝的主要原因之一，就是美國的經濟問題，他批評對手最多的就是，過去幾年美國高漲的通貨膨脹，讓中低收入家庭吃足了苦頭，因此他要求選民支持他，未來他一定會讓美國再度偉大，讓經濟重新好起來，殊不知， 川普的移民、經濟與租稅政策，都可能釀成更嚴重通膨。

過去這幾年出現的全球性通貨膨脹與美國脫不了關係。2020年2月初爆發的全球性新冠疫情，世界各國與各城市紛紛封閉，造成經濟崩潰，美國的失業率衝到10%的高峰。面對高漲的失業率，川普大量提供失業補貼，同時提供更多的流通性給各企業。

2020年4月到2021年4月的一年之間，美國的供給成長率超過300%，大撒幣可以說是造成全球性通膨的元凶。同時，疫情造成全球供應鏈出現問題，各種產品的供給斷鏈，推升物價。最後，2022年2月爆發俄烏戰爭，造成烏克蘭的穀物和其他大宗農產品的供給大減，也是導致國際通膨的重要影響因素。2022年9月美國的通膨最高達到9.1%的水準。

為了抑制通膨，美國聯準會開始不斷的拉升利率，收回貨幣供給，以抑制物價進一步攀升，到今年7月美國的聯邦利率一直都維持在5.5%左右的高檔；而高昂的利率對於投資和消費都是不利的。直到今年6月，美國的通膨才重新回到3%以下的水準；同時，聯準會也在今年9月第一次調降0.5%的利率。其後，各國際機構也預測聯準會將會逐步的調降利率，來達到刺激經濟的目的。

然而，現在川普即將就任，其目前所提及的各項經濟政策，幾乎都會造成通膨，包括減稅、補貼、擴大政府支出。

因此選前曾經有19位美國諾貝爾經濟學獎得主，聯名指出川普的政策會加大美國的通膨，而其中最嚴重的因素之一，就是川普一再提及要對大陸產品加徵60%關稅，對其他國家產品加徵10%關稅。依據高盛的估計，美國若對大陸加徵60%關稅將會推升美國通膨達1.1%；若再加上美國對全球各國課徵10%的關稅，將會導致美國物價上升2.4%。

另一方面，美國9月通膨已下降到2.6%，現在聯準會擔心未來通膨可能再起，有可能會減緩利率調降的速度。但是川普曾經說，美國總統應該對於聯準會的決議有發言的機會，也就是說，川普為了能儘速達到刺激經濟的效果，他很可能會要求聯準會加速調降利率。然而，更多的貨幣供給，最終一定會導致進一步的通膨。

受到國際通膨影響，過去幾年我國的通膨一直維持在2%以上的水準，這是台灣少有的現象。而今年9月通膨降到1.7％，但主計總處估計今年全年的通膨仍將達到2.1%。台灣現在好不容易看到通膨有收斂的趨勢，但是明年川普上任後，如果真的把他的政見一一實現，可能台灣又將面臨全球通膨的衝擊，政府必須小心因應。

弔詭的是，川普正是造成美國通膨的元凶之一，現在美國人又希望川普回來救經濟，雖然薪資增加會讓美國民眾看起來感覺不錯，但是購買力卻被通膨吃掉。大家還是喜歡加薪，而對通膨的感覺較小，這就是有名的「貨幣幻覺」。

同時，高利率帶來的高利息看來不錯，但是也同樣被高物價所稀釋，真正的財富都被許多借錢的有錢人賺走了，這叫做「五鬼搬運法」；所以，通膨的長期結果就是加深所得分配的惡化。可惜的是，大多數的民眾只在乎薪資多高與利率多少，對於通膨的感覺遠低於加薪的效果。

現在美國人寄希望於川普，至於未來通膨的問題可能會更加嚴重，誰還會認真去追究誰才是真正推動通膨的元凶呢？