聯合報社論／總統府氣候大拜拜，再開下去有什麼意義？

國家氣候變遷對策委員會第二次會議，賴清德總統提出台灣2032年的減碳新目標。 圖／總統府提供 總統府日前召開「國家氣候變遷對策委員會」第二次會議，會中決議中央部會及地方政府要以身作則深度節能，中研院和工研院等研究機構也被納入，盼在四年內節電二○六億度。對此，立委洪孟楷質詢中研院長廖俊智，問他是否覺得「總統沒有對症下藥」？廖俊智答稱，應先從「全民意志」做起，此語其實答非所問；但他直言，台灣發展能源「不應放棄核能」。

從蔡政府到賴政府，都告訴人民台灣的電力充沛，不會缺電。如今，賴總統煞有介事地召開「氣候變遷對策會議」，做成的結論卻是要求公部門率先「節電」，賴清德還說「節電比發電重要」。不缺電卻要節電，這個政府到底有多矯情！何況，中研院和工研院是台灣最重要的研究機構，賴總統竟大剌剌要求它們自我設限、削減用電；如此，豈不形同「削足適履」？因電力不足，不惜扼殺科技人才的腦力，賴總統在想什麼？

賴清德成立「氣候變遷對策委員會」，表面理由堂皇，其實只是一個輿論擋箭牌。其目的，是為了遮掩台灣因非核導致電力供需失衡及電價高漲的問題，包括綠能因黑道及官商勾結而發展阻滯，導致減碳目標愈來愈難實現。這個委員會雖納入產官學界各方代表，但因組織及議題鬆散，與會者大頭大腦的討論，根本無助聚焦解決過去八年被攪成一池渾水的電力問題，大家只能言不及義地泛論。

檢視「氣候變遷委員會」迄今兩次會議的結論，即可知這場「總統府級的大拜拜」成效如何，絕難高估。八月的第一次會議，達成了兩項共識，其一，不同能源在不同層面都遭遇不同挑戰，在發展及永續間要取得平衡挑戰極為嚴峻，政府、企業和公民社會須共同面對；其二，政府應充分揭露各種能源選項的真實資訊，讓社會理性討論。如此浮泛無奇的結論，一般高中生都提得出來，何必專家到總統府獻策？

再看，十月底的第二次氣候變遷委員會議，也有兩大結論。其一，政府明年一月要提出二○三二年的減碳目標，盤點各部會旗艦減碳行動計畫；其二，由政府帶頭減碳，以獎勵或補助方式協助產業節能，並推動節能信保機制，擴大政府及民間的綠色採購。問題在，這兩項結論均非就台灣面對的迫切問題提出解方，而是用變形的方式把時間拉遠、把目標變模糊，把問題稀釋在一些行政細節裡，但缺電、火力旺及排碳過剩的問題仍絲毫無解。

從兩次會議的結果看，這個總統府級的氣候超級大拜拜，除圍繞著大家耳熟能詳的問題重新溫習了一回，人們卻看不到它提供了什麼解方。更糟的是，它設定了公部門帶頭節電的任務，卻忘掉自己有責任解決的現實問題；諸如：綠能的跳票及其引發的行政腐敗、口頭稱不排斥核能卻一路關掉核電廠、明明電力不足卻一再圈地給耗能產業。

試想，若連中研院和工研院都要被迫「節電」，各項研究時間和研究計畫都要被迫縮水縮時，賴政府還宣稱「台灣不缺電」，其誰能信？而當「最強大腦」都要被迫關機，經濟部長郭智輝卻在那裡大言不慚地說，輝達要的一百億度綠電「我們可以給他」，這根本是說謊不打草稿吧！再看，當廖俊智在國會說出「台灣不應放棄核能」後，和碩董事長童子賢也跟進說「核能可以打擊通膨」；次日，台灣環保聯盟卻痛批廖俊智，指他身為公職人員竟說出違背國家法令的話。

環團的態度若是反映賴總統的基本立場，那這場大拜拜再開下去有什麼意義？