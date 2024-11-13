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聯合報黑白集／曹董不畏戰卻怕列台獨

聯合報／ 黑白集

被大陸列為台獨頑固分子 ，曹興誠先生（左二）今天偕律師團舉行記者會，宣告控告中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華，指控兩人恐嚇危害罪。曹興誠展示中華民國護照表示，自己是中華民國國民，捍衛台灣人民自決權與民主價值。 記者邱德祥／攝影
被大陸列為台獨頑固分子 ，曹興誠先生（左二）今天偕律師團舉行記者會，宣告控告中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華，指控兩人恐嚇危害罪。曹興誠展示中華民國護照表示，自己是中華民國國民，捍衛台灣人民自決權與民主價值。 記者邱德祥／攝影
曹興誠金援黑熊學院，被中共列入頑固台獨分子制裁名單，曹董揚言將在台美兩地提告。律師說，曹董對中共恐嚇感到「害怕」，對方已觸犯刑法恐嚇危害安全罪。曹興誠的恐懼不只說說，安全人員提著防彈鋼板隨時保護。

曹董狀告國台辦主任和發言人，自稱是捍衛民主；此舉噱頭雖大，卻找錯對象。大陸懲獨廿二條出自「兩高三部」，分屬公安、國安及司法三系統，國台辦只是宣布和受理檢舉窗口。就算台北地院配合演出，也難證明中共藉司法威嚇台灣人民。曹董專挑配角提告，避開核心機關，豈非色厲內荏？

黑熊學院又開活動募資，將向國際宣示決心，力抗中共武力侵台。曹興誠鼓勵他人子弟上戰場，稱「年輕人該為國犧牲」；自己卻因被列台獨黑名單擔心身家名譽受損，告國台辦恐嚇危害安全。演這齣，不怕給黑熊勇士漏氣？

曹董說，贊助黑熊學院，是為對抗中共認知作戰。但他被國台辦官宣黑名單，便心生畏懼而提告，顯示大陸認知作戰得逞。黑熊學院被破防，還有募款的正當性嗎？

綠營人士被列台獨黑名單，一向視同獲得勳章。怪的是，沈伯洋卻撇清自己「不是黑熊學院負責人」，曹董則擔心受害，怨中共將他「醜化成台獨」。黑熊有皮無膽，如此展示「社會防衛韌性」，賴總統滿意嗎？

社論

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影／被中國大陸列為台獨頑固分子 曹興誠告中國國台辦主任宋濤

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