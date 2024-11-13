聯合報社論／川普善變誠可慮，賴政府缺乏主見更堪憂

川普日前受訪稱台灣偷走美國晶片生意。 美聯社 川普當選美國總統，台美關係是否可能不如以往，川普是否更將台灣當成棋子使喚，在在引起國人憂慮。近日的發展，從華航傳出採購波音客機，外媒報導賴政府正考慮向美採購近五千億元軍備以展示台灣自我防衛決心，以及美國商務部下令台積電立即停售先進晶片給陸商，皆預告山雨欲來之勢。川普之變臉莫測確不易捉摸，但賴政府在外交上是否有足夠的主見鞏固國家利益，恐怕才是更令人憂慮的事。

川普與拜登最大的不同，在於他憑個人的信念與直覺行事，不在乎傳統的民主法治框架，他同時又夾帶強烈的利益動機，因此常有驚人之語和驚人之舉。以其睥睨一切的態度，川普二○一七年曾下令美國退出「跨太平洋夥伴協定」（ＴＰＰ），他明年上任後可能退出「巴黎氣候協定」，顯示他對美國扮演世界領頭羊的角色毫無興趣。對於台灣，他曾形容中國就像白宮橢圓辦公室的「堅毅書桌」，而台灣就像桌上一支筆的「筆尖」。由此可見，台灣在他心中的分量微小。

一旦認清了川普的作風以及他的世界觀，台灣對於未來四年台美關係的本質和現實，也就不必存有太多幻想。川普對台灣的態度非常明白：台灣偷走了美國的晶片生意，台灣也必須向美國繳交更多的保護費，這些都是台灣要付的代價。至於支付了保護費後，能不能換得美國出兵保護台灣的承諾和行動，川普可一次都沒有鬆口說「會」。事實上，就連民主黨總統候選人賀錦麗，在大選中對此問題也始終避而不答。可見，「交保護費」與「美國出兵」，完全不能畫上等號。

然而，最近傳出華航將花費近廿億美元採購十架波音客機，以及賴政府擬以五千億元採購美國神盾級驅逐艦及戰機等武器，都被說成是在向美國「交保護費」。率先報導的外媒如此解讀，國內的評論也都同步跟進，方向一致。事實上，川普要到明年一月廿日才正式就職，賴政府就迫不及待地將片面以為的「保護費」包好，準備雙手奉上，不會顯得太急切嗎？誰又知道，川普看到台灣如此乖順的表現，不會獅子大開口要求更多天文數字的費用？

明眼人都看得出來，賴政府的國防、外交人事架構並不堅實，更多是為了黨內派系平衡考量，非為國家發展防衛而布局。外交部長林佳龍本人對外交事務並不嫻熟，遑論戰略思維；而駐美代表俞大㵢，本身言行也頗多爭議。至於副總統蕭美琴，在駐美時代所經營的主要是民主黨的關係，未必能與川普的未來團隊搭得上線。最諷刺的是，賴清德上任後，先後邀請了川普任內的前國務卿龐培歐、前駐聯合國大使海理來台訪問，以顯示賴政府確有經營共和黨關係。但川普當選後，立刻聲稱龐培歐和海理在他的政府，「不會有角色」。由此可見，賴政府的外交投資押寶眼光多麼失準，押二錯二，全部摃龜。

令人擔心的，不只是川普團隊裡的「友台派」陸續出局，更令人憂慮的，是賴政府的國安布局到底有沒有自己的主見，有沒有以台灣的主權意識及利益著眼？以台積電為例，川普選舉時指控它偷了美國的晶片生意，選後拜登政府更下令禁止它將七奈米以下的先進晶片賣給陸商。如此信口的指控以及撈過界的禁令，一再衝擊台積電的聲譽，並影響它的營運自由。問題是，賴政府對此從頭到尾唯唯諾諾，裝作事不干己，不敢為台積電置一詞。試問，台積電的利益，不是台灣的核心利益嗎？政府如此懦弱，如何保衛台灣和護國神山？