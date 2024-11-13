經濟日報社論／只要科技廠不要電廠的民粹矛盾

台電台中火力發電廠。 記者趙容萱／攝影

隨著各縣市積極推動AI運算資料中心、產業升級與科技園區的發展，電力需求持續攀升，然而，電力自給率卻成為限制地方產業發展的重要因素。近期，台南電力自給率問題因九崴電廠的設置計畫再次浮上檯面。電電公會為了保障產業的長遠發展，罕見地發表新聞稿，強調若不積極興建新電廠，未來各縣市可能爆發電力自給的「保衛戰」，導致縣市之間的競爭愈加激烈。

台南市一直積極希望成為南台灣的科技產業樞紐，尤其是南部科技園區（南科），早於高雄吸引了包括台積電等眾多高科技企業的進駐。這些企業高度依賴穩定的電力供應，以維持其生產運作。然而，統計數據顯示，台南的電力自給率長期偏低，相較於鄰近的高雄市電力自給率高達153%，台南卻僅有20%的自給率。這樣的電力缺口不僅威脅到南科的日常運營，明顯也削弱台南未來作為南台灣科技產業樞紐的競爭力。若電力供應持續無法滿足需求，台南對於高科技企業的吸引力將面臨挑戰，進而影響其長期的產業發展與經濟成長。

台南地方居民對電廠設置的主要疑慮集中在環境影響、健康風險以及景觀破壞等方面。當地的抗議團體認為，工業區設置大型電廠可能會對空氣品質和環境造成不利影響，進而影響居民的生活質量。

台南市長黃偉哲多次公開表示支持九崴電廠的設置，強調這是為了滿足南科的電力需求，確保產業不會因缺電而陷入困境。

在台灣能源轉型的進程中，燃氣發電已經成為基載供電的重要支柱。日本、韓國和中國等鄰國進口的液化天然氣（LNG）量一直高於台灣，並且2024年以來進口量仍持續增長。與傳統的燃煤發電相比，燃氣發電具有更低的碳排放量，且其發電效率更高，儘管燃氣發電在技術與環保方面在現階段具備相對地優勢，燃氣電廠的設置在地方上卻屢屢遭遇反對。以九崴電廠為例，當地居民對電廠可能帶來的環境與健康影響抱有疑慮，導致計畫進度反覆延誤。這種情況並不僅限於九崴電廠，台灣其他地方的燃氣電廠或儲能電廠計畫也常面臨著類似的阻力。如果這些計畫無法如期推進，將對未來產業的穩定發展產生重大影響，特別是高科技產業對穩定電力供應的需求愈加迫切。

面對日益嚴峻的電力需求與供應挑戰，反對者必須積極提出創新解決方案來提升電力自給率。如果地方持續無視電力需求的現實而盲目反對工業區設置電廠，將無法滿足未來產業的發展需求。

因此，地方政府應尋求在電廠設置與環境保護之間的平衡，避免讓少數人的反對阻礙整體產業的長遠發展。透過更透明的環境影響評估和更廣泛的公眾參與機制，可以有效減少居民對電廠設置的疑慮，並促進相關計畫的順利推進。

未來綠能科技的發展充滿無限可能，地方當然可以積極推動再生能源發展，或是智慧電網的進步也可能更有效地減少電力傳輸中的損耗、大幅提升電力供應的穩定性與效率。以丹麥哥本哈根與美國加州舊金山為例，這些城市積極推動智慧電網建設，通過靈活且高效的能源管理，並結合區域溫控技術，有效降低碳排放。

台南「只要科技廠，不要電廠」的現象，是地方產業升級發展過程中面臨的典型困境。燃氣發電作為能源轉型的主力，其在工業區的合法設置不應輕易地被極少數人所阻撓，尤其在缺乏具體可行的替代方案的情況下。居民、產業界、中央與地方政府應該攜手合作，透過更具體的溝通與協調，積極尋求解決方案；避免陷入為反對而反對的民粹心態，而應正面地提出提升電力自給能力的規劃，以確保地方產業的永續發展，並維護長遠利益。