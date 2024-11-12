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聯合報黑白集／陸委會釋憲？弒憲？

聯合報／ 黑白集

外界關注民眾黨不分區立委名單中的李貞秀是否可能成為首位陸配立委。 圖／聯合報系資料照片
外界關注民眾黨不分區立委名單中的李貞秀是否可能成為首位陸配立委。 圖／聯合報系資料照片
具陸配身分、排名民眾黨不分區立委第十五名的李貞秀，因民眾黨「兩年條款」規定，未來可能遞補立委。陸委會卻撈過界，要求她「放棄其他國籍」，才能出任立委。這是繼去年「徐春鶯事件」後，陸委會擅權的另一事例。

不同的是，這次內政部也加入圍剿，與陸委會砲口一致。民進黨發言人吳崢則極盡分化，說李貞秀將成「第一個真中國人立委」；民進黨立委沈伯洋還質疑李貞秀，「沒用過中國護照，怎麼來台灣？」事實上，陸籍人士來台並不用護照，沈伯洋鬧了大笑話。

「須放棄中國籍才能當立委」，其實是瞎攪蠻纏。根據憲法及兩岸人民關係條例，兩岸定位並非「兩國」。實務上，陸方亦不允許陸籍人士以取得我國國籍為由，放棄其國籍。說穿了，民進黨此舉，就是要封殺陸配參政權。

在徐春鶯、李貞秀之前，已有多位具陸配背景、取得我國籍者參選里長及地方民代，並順利當選就職，民進黨怎都不聞不問？台灣有三十多萬陸配，加上子女家人，人數不下百萬，難道民進黨認為他們連一席立委代表都不配擁有？

民進黨敢如此囂張，當然是因為連續執政。但陸委會、內政部凌駕憲法和兩岸關係法，擅自扮演起大法官逕自釋憲。如此視憲法與法律若無物，其實不是「釋憲」，而是戕害憲法的「弒憲」。

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