經濟日報社論／設產業控股公司 不如鼓勵研發

國發會主委劉鏡清。記者林澔一／攝影

為協助中小企業打世界盃，國發會近日提出輔導產業成立控股公司的構想。在與控股相關公協會討論過後，預計以工具機產業先行，後續則納入大健康產業、資服業、車用電子業、水五金產業等。工具機大廠和大（1536）集團董事長沈國榮對此全力支持，並指出政府應加速訂定產控條例，以及補貼企業成立規模至少300億元的推動基金。不過，進一步探討，成立產業控股公司僅對大企業有利，還不如鼓勵並輔導企業研發轉型。

控股公司通常不製造、不銷售任何產品或勞務，而是持有其他公司股票，且對子公司只負監督責任，但並不積極參與其日常營運。控股公司的優點包括：若子公司破產，債權人不能追究控股公司。其次，公司可將某些業務設置於稅率較低的司法管轄區，以降低租稅負擔。最後，公司可從子公司彼此間的綜效中獲益。例如，控股公司可先整合資訊科技、人力資源、或管理團隊等服務，然後出售給子公司。另外，控股公司也可整合設備或其他資產，然後租賃給子公司。

國際上最成功的產業控股公司是目前位居加拿大上市公司市值排行第11大的星際軟體（Constellation Software）控股公司。該公司自1995年成立迄今，已併購超過500家市值通常小於500萬美元的軟體公司。該公司於2006年上市，其後績效非常耀眼；從2008年該公司股價的最低點迄今，其股票平均每年投資報酬率達到39%。然而，星際軟體控股公司並非政府刻意打造，且也只併購價值被市場低估的小公司。而這和國發會企圖結合產業內少數大型廠商，成立控股公司來打世界盃的著眼點不同。

雖然國發會認為成立產業控股國家隊必能發揮綜效，但實務上不見得如此。首先，由於國內公司家族色彩濃厚，光要協調出控股公司的董事會已很困難，更遑論營運後，各子公司間也未必齊心協力。其次，根據1982年諾貝爾經濟學獎得主史蒂格勒（George J. Stigler）的「生存準則」，工具機業的最適生產規模並不大。史蒂格勒認為，在產業長期競爭之下，能生存下來的廠商，即擁有最適生產規模。

由於目前國內工具機業所屬的機械產業，共有超過14,000家廠商，且99%廠商的員工人數少於200人，故擴大工具業廠商的規模未必能提升效率。

目前國內工具機業面臨下列三大難題：首先，近來新台幣兌換美元匯率的貶值幅度，遠低於日圓兌換美元匯率的貶值幅度，故在國際市場上和日本產品競爭處於劣勢。其次，近來大陸經濟情況不佳，故減少對台灣工具機的進口，且因其工具機生產也過剩，故在國際市場上削價和台灣產品競爭。最後，原先ECFA早收清單中包括對大陸工具機出口的免關稅優惠，已於今年6月被中國大陸取消。

為了加強工具機產業的國際競爭力，增加對其研究發展活動的獎勵，可能比成立產業控股公司務實。目前的「產業創新條例」對智慧機械、5G、資安、減碳及AI等五個領域提供優渥的投資抵減補助。雖然工具機業也可應用到智慧機械領域，但實務的應用仍微不足道。在2022年由該條例所提供的145億元投資抵減稅額中，機械產業僅占2.2%。相對的，電子零組件業以及電腦、電子及光學製品業所占比率分別為49.2%及29.6%。因此，工具機業呼籲政府補貼300億元成立產業控股公司，或許是期望獲得政府關愛的作法。

綜上所述，成立產業控股公司僅造福極少數的產業龍頭公司去打世界盃，既無十足成功把握，也無助該產業其他中小企業的發展。為使包括工具機業等未被政府關懷的產業能有立足點的平等，政府宜減少對特定產業的獎勵，並轉移預算去獎勵其他產業的研究發展活動。