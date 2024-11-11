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聯合報黑白集／外交豈能當兒戲！

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外交部政務次長吳志中。聯合報系資料照
外交部政務次長吳志中。聯合報系資料照
美國大選，美媒報導外交部政次吳志中表示台灣非常擔心，外交部急澄清關心非憂心；公視報導稱川普為重刑犯，文化部長李遠指這件事很嚴重，新聞急下架。台灣處境特殊，對外沒有犯錯空間。但賴政府駐外人事接連引發爭議，無視外交專業的布局，要應對美選後變動劇烈的世局，簡直是把外交當成兒戲。

外交部的荒唐派令，其實要從蔡政府說起。駐日代表謝長廷被譏是「助日代表」；駐德代表謝志偉屢對國內政情高亢表態，對僑界性騷案件卻無力善後；駐泰前代表莊碩漢則因性騷而遭監院彈劾；至於「口譯哥」趙怡翔擔任駐美代表處政治組長，更引發爭議。

賴政府外交人事爭議，不遑多讓。最近派任的駐泰公使董思齊，蔡政府曾派為駐韓副代表，因口譯哥效應而撤回。董思齊曾任林佳龍創辦的台灣智庫國際事務部主任，對國際事務不能說沒有專長。但他專研韓國，卻派往泰國，會不會太奇怪？

賴政府驚人的外交布局不止如此，上月任命國立台灣交響樂團團長劉玄詠為駐奧地利代表，號稱是台灣音樂大使。賴政府難道已棄守對奧外交？駐法代表郝培芝在巴黎國慶酒會上低頭看稿念法文的表現，也被專業外交官形容為「災難」現場。

川普強勢回歸，各國戒慎恐懼，我國外交布局卻不見專業考量，賴政府似乎不把外交當一回事。

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