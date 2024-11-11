經濟日報社論／全球經濟板塊位移已不可逆

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中國大陸國家主席習近平（左一）、俄羅斯總統普亭（左四）等領導人出席金磚國家峰會。路透
中國大陸國家主席習近平（左一）、俄羅斯總統普亭（左四）等領導人出席金磚國家峰會。路透
俄羅斯總統普亭在金磚國家領導人會晤前夕表示，美國企圖遏制中國發展，就像不准太陽升起來，「這是做不到的」，太陽總歸是要升起來的。

以太陽為喻，無獨有偶，新加坡前外交官、知名戰略專家馬凱碩，日前在印度新德里電視台主辦的活動上表示，世界不再受西方文明的支配，事實上，西方正在失去世界。馬凱碩還把金磚國家比喻為是一個「日出俱樂部」，而指曾主宰世界的七國集團（G7）是一個「日落俱樂部」。

日出與日落，具體地體現在數字上：1992年，G7 GDP占全球的比重為45.5%，後來組成金磚的五個國家（中國、俄羅斯、印度、巴西、南非）占16.7%，但30年後的2023年，金磚國家達到37.4%，G7則巨降至29.3%。

日出俱樂部中，無疑又以中國最為突出顯眼，因為它的變化與崛起最為巨大，也因此，不僅讓中國與傳統的西方大國尤其是已稱霸近一個世紀的美國，關係日趨緊張，也讓各國對如何看待中國，在觀點上出現了嚴重的分歧。從三、四十年前中國剛崛起時的「中國崩潰論」，到最近中國經濟明顯走緩下的「中國到頂論」，不一而足。

從傳統西方特別是從美國的角度看，在期待中國崩潰卻不可得的情況下，希望至少能看到中國已經到頂，以免最終可能被中國趕上，其無奈心態可以理解，但現實卻未必如此。

新加坡前總理李顯龍10月在新加坡舉行的「慧眼中國環球論壇」爐邊對話時，闡述了他對中國當前經濟形勢與挑戰的看法，直言中國經濟尚未到頂，看衰中國「極不明智」。他認為西方國家以為「只要做些什麼就能打倒中國」的想法是錯誤的，他強調，「這個國家將持續長久發展下去」。

李顯龍不僅毫不猶豫地否定了「中國到頂論」，甚至還相當肯定地提出了「中國持續發展論」，明顯地與馬凱碩強調的「日出論」若合符節。李顯龍看好中國經濟的理由包括：

雖然對中國以往快速增長有過重大貢獻的人口紅利已然消失，勞動人口已經到頂，但中國將提高退休年齡，會更好地利用勞動力尤其是婦女勞動力，這將是提高生產力的一大來源。另一來源是農村人口，中國每年都在進行系統性城市化，每年有1%、即1,500萬的人口從農村移居城市。

其次，目前中國已在許多領域做到了世界級水平，也有很多先進且高質量的技術與科學，這將導致成本下降，全面提高中國產品的競爭力。

最後，李顯龍還強調，他看到了中國人已經下定決心，因為他們已經看見了自己的能力，也看見了其他國家的能力，在某些領域，他們知道自己需要迎頭趕上。所以當中國人說「站起來、富起來、強起來」的時候，李顯龍感到這種決心是顯而易見的，這將推動他們向前邁進，克服任何可能出現的困難。

李顯龍對中國的觀察和了解，顯然相當細膩深入，比如最後有關中國人的決心這一點，華為在美國及西方輾壓式打壓下的王者歸來，正是這種罕見的素質表現。

中國正處於日出東方的階段應無疑義，但為何說西方或G7將處於日落階段了呢？這只要從經濟發展學的供給與需求兩個角度作些觀察分析就明白了。

20世紀的美國雄霸天下，供給面靠的是第二次及第三次工業革命，加上來自於全球的人才紅利；需求面則是其積極鼓吹推動的全球化，如今時移世易，供給面的優勢已面對來自中國的強勁挑戰，還要加上國家治理能力的弱化；需求面則為了對付中國，不惜反全球化、去全球化，還要到處征戰，大概率或將追隨19世紀的英國，步向日落。

日出，日落，此即21世紀全球經濟板塊位移的大勢，難以扭轉，更不可逆。

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