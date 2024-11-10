聯合報黑白集／賴友友的權重密碼

台灣金聯公司董事長呂政璋上任三天閃辭。本報資料照片 台灣金聯董座呂政璋上任三天請辭，政院祝福他「繼續深耕台灣」。但賴政府灰頭土臉：一是用人鬧笑話，二是有人還想吃銅吃鐵吃國家。

台灣金聯前董座施俊吉自爆有人要賤賣國土，他因擋人財路被撤職，連藍委都擔心他的人身安全；而呂政璋接任三天就扛不住，辭呈說明北港萬有紙廠土地造成政治對立，非他個人所願意。外界納悶，這池水到底有多深？

但呂政璋接任台灣金聯董座，就是水很深。呂政璋毫無金融背景，專業與資歷都不足，家族又涉弊遭通緝，為何能替代曾是賴清德任行政院長時的副閣揆施俊吉？

台灣金聯是財政部所屬事業，而財政部近日發生的另一起事件，恰好暴露了賴政府的操作邏輯。財政部說明推廣雲端發票端抽獎活動重複中大獎問題，推給廠商以幕後「調整權重」機制，提升積極參加者中獎率。輿論怒批「這就是作弊」。

賴政府人事打破民進黨派系分肥傳統，用人唯賴不唯綠，就是幕後「調整權重」的結果。國營事業董座任命，專業才應是加權項。但放眼台灣金聯、台酒、中油、資策會、貿協等，不僅非綠無緣，連黨內非賴系也遭清洗，賴友友才能獨享「權重密碼」。

賴清德把國家名器和國營事業當成禁臠，讓賴友友占據高位「深耕台灣」。黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴，是可忍孰不可忍？