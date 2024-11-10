聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／賴友友的權重密碼

聯合報／ 聯合報黑白集

台灣金聯公司董事長呂政璋上任三天閃辭。本報資料照片
台灣金聯公司董事長呂政璋上任三天閃辭。本報資料照片
台灣金聯董座呂政璋上任三天請辭，政院祝福他「繼續深耕台灣」。但賴政府灰頭土臉：一是用人鬧笑話，二是有人還想吃銅吃鐵吃國家。

台灣金聯前董座施俊吉自爆有人要賤賣國土，他因擋人財路被撤職，連藍委都擔心他的人身安全；而呂政璋接任三天就扛不住，辭呈說明北港萬有紙廠土地造成政治對立，非他個人所願意。外界納悶，這池水到底有多深？

但呂政璋接任台灣金聯董座，就是水很深。呂政璋毫無金融背景，專業與資歷都不足，家族又涉弊遭通緝，為何能替代曾是賴清德任行政院長時的副閣揆施俊吉？

台灣金聯是財政部所屬事業，而財政部近日發生的另一起事件，恰好暴露了賴政府的操作邏輯。財政部說明推廣雲端發票端抽獎活動重複中大獎問題，推給廠商以幕後「調整權重」機制，提升積極參加者中獎率。輿論怒批「這就是作弊」。

賴政府人事打破民進黨派系分肥傳統，用人唯賴不唯綠，就是幕後「調整權重」的結果。國營事業董座任命，專業才應是加權項。但放眼台灣金聯、台酒、中油、資策會、貿協等，不僅非綠無緣，連黨內非賴系也遭清洗，賴友友才能獨享「權重密碼」。

賴清德把國家名器和國營事業當成禁臠，讓賴友友占據高位「深耕台灣」。黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴，是可忍孰不可忍？

社論

延伸閱讀

呂政璋火速下台 葉元之稱台金聯是公營討債公司：手法非常狠

【重磅快評】台金聯後欣欣百 肥缺總與土地開發扯不清

走了呂政璋 又傳高嘉瑜 許宇甄：賴清德用人唯「清」

【重磅快評】台金聯拔官鬧劇 蘇治芬欠施俊吉一個真相

相關新聞

聯合報社論／總預算教訓：別把恫嚇當溝通、說謊當說明

中央政府總預算案六度卡關，在行政院允諾原住民禁伐補償明年追加預算、健保點值明年六月達標，以及公糧收購價格年底提出配套禁伐...

聯合報黑白集／賴友友的權重密碼

台灣金聯董座呂政璋上任三天請辭，政院祝福他「繼續深耕台灣」。但賴政府灰頭土臉：一是用人鬧笑話，二是有人還想吃銅吃鐵吃國家...

聯合報黑白集／炒股比較快

台灣要到菲律賓設電廠的風波起伏跌宕。人們原以為經濟部和雲豹能源是「同隊的」，沒想到，這兩個「當事人」卻吵開來了。經長郭智...

聯合報社論／川普贏了，「民主同盟」將何去何從？

川普即將入主白宮，許多國家都在猜測美國未來外交政策將有何鉅變。美國的敵人固然戒慎觀望，看川普怎麼出牌；美國的盟友也惴惴不...

經濟日報社論／川普難撼動Fed獨立決策地位

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）7日會議決定降息1碼，為4.5-4.75%；決策平淡無奇，也符合各界預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。