經濟日報社論／國土法應具體補償農民、農業縣

「國土法」爭議多時，主要爭點在於，農地保護與土地開發間的拉扯，當中牽涉龐大的土地開發利益，成了多年擺不平的歷史共業。圖／聯合報系資料照片 國土計畫法（簡稱國土法）將於明年4月30日上路，但仍有部分縣市政府未送出功能分區圖。中央內部的意見也嚴重分歧，除了前、後任的農業部長互槓之外，朝野立委也不滿國土法，紛紛提出十多個修法版本，一致的要求就是「暫緩二年至四年」再施行。

行政院表示，理解地方政府、農民及不同黨派對政策推行意見的分歧，仍希望地方都送交分區圖，再進行下一階段協調與溝通。真正的問題出在「農業發展區」（簡稱農區）的劃設方面，國土法設計不良，缺乏合理的補償機制；內政部、農業部也脫離現實，未接地氣，要負最大的責任。

首先，國土法基於確保糧食安全原則，劃設農區有其道理，但總量卻高達81萬公頃，和民國41年的農地數量相近，則是不合時宜的多到離譜。40年代台灣的農業占有重要地位，產值占GDP的32%，農民占總就業人數56%。但112年農業產值只占GDP的2.5%，農業占總就業人數只有4.1%，糧食自給率卻降到僅30％，證明農地總量維持在70年前的水準，並不能保證糧食安全。這是國土法最重大的錯誤，農業部應誠實面對問題，適度縮減農地總量，以其他方法來確保糧食安全，才是正辦。

其次，對農地的嚴格管（限）制，尤其是農一（優良農地） 與農二（良好農地）的地主，對糧食安全著有貢獻，地價卻和城鄉發展區的地價相去甚遠，權益受損最大，國土法卻毫無補償或回饋機制，等同於對農地地主施以「永世不得翻身」的懲罰。

眾所周知，對於被指定為文化資產者，因其創造社會公益價值，卻犧牲私人利益，「文化資產保存法」乃給予獎勵或補助。政府為維護水源保育，劃設水質水量保護區，致保護區內居民因全體國民用水之公益，而使其土地利用受限，「自來水法」乃向受益者徵收水源保育與回饋費，專供保護區內居民福利回饋及受限土地補償之用。

基於「受益者付費，受限者得償」原則，農區的農地農用有如農民犧牲小我（農業工作辛苦，地價貶值，所得偏低，風險又高），應由所成全的大我（整體社會在糧食安全方面受惠），予以回饋或補償。農業部至今只表示將配套投入農政資源，但產業輔導過於空泛，農民權益保障僅限於農保資格及災損救助等，根本不足以彌補農地地主的鉅額損失。行政院有必要儘速修正國土法，增列具體的農地主權益損失的補償費。否則，徒有81萬公頃的農地，農民毫無耕作意願，糧食自給率還會繼續下降，糧食安全更難確保。

同樣的道理，農區的劃設不利農業縣市的整體發展，更對財政造成負面衝擊，相當不公。農地農用表面上雖課徵田賦，但中央自76年停徵；僅在農地不作農用時，才改課地價稅。農用之農地，移轉與自然人時，又可申請不課徵土地增值稅。這些稅賦的減免使農縣自主財源（地價稅、土增稅），相對地比都會型的縣市少了許多，造成「富都窮縣」財政差距擴大。

為保障以農業為主、財政相對困窘的農業縣市的基本財政需求，以及鑑於農民所得較低，農業縣市的居民應當享有基本公共財水準的基本人權，國土法應當對農業縣市給予應有的補助款。在「一般補助款」中，以農業縣農地面積推計專門補助農業縣市的額度。針對農業縣市配合國土法的推動，尤其按照農一及農二的總量高低，給予「專案補助款」，完全使用於農業、農村和農民。

總之，基於「特別犧牲，特別補償（助）」的原則，國土法必須具體地補償農民，補助農縣，才可能順利推動。從原民禁伐雖有法定的明確補償金額，行政院卻不編足預算的事例來看，國土法的修正恐怕需要在野黨的合作，才能突破。