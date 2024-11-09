聯合報黑白集／炒股比較快

經濟部長郭智輝表示，雲豹放消息後股價就漲1倍，如何判斷有無炒股，大家應該都了解。 圖／聯合報系資料照片 台灣要到菲律賓設電廠的風波起伏跌宕。人們原以為經濟部和雲豹能源是「同隊的」，沒想到，這兩個「當事人」卻吵開來了。經長郭智輝開罵，雲豹講了很多不該講的話，都是為了「炒股」。雲豹則發聲明辯駁，「炒股說」是不實謠言。誰在造謠，誰在炒股，金管會還要袖手旁觀？

罵架的起點，在誰放了輝達要一百億度綠電的消息。郭智輝上周還拍胸脯，說「我們可以給他」；但一查，輝達根本沒說過這話。再查，發現雲豹六月間放了這消息，然後其股價就翻倍了。郭智輝答了個烏龍題被譏，當然惱怒，立馬痛批雲豹放假消息炒股。

雲豹八年前以一千萬元資本額成立，去年便登上台股「創新板」，今年改列「一般板」，短短八年創造了兩百億市值。其中，除有綠營派系大老護航，更重要的是靠著黨政關係營造光鮮形象。

今年六月十九日，雲豹改列台股一般板，股價為一一一元。兩天後，它放出輝達需要一百億度綠電消息後，七月中即飆上三三○元。此後，股價便在二、三百元間盤旋，至少賺進百億市值。炒股比發電更好賺錢，其理甚明，郭智輝只是說破而已。

看雲豹股市輝煌騰達，再看看台電苦哈哈請求政府補貼，「雲豹吃飽，台電要倒」這話可是一點不假！