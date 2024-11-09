聯合報社論／川普贏了，「民主同盟」將何去何從？

莫斯科街頭攤位擺設的俄羅斯娃娃有普亭、川普、習近平的造型。 歐新社 川普即將入主白宮，許多國家都在猜測美國未來外交政策將有何鉅變。美國的敵人固然戒慎觀望，看川普怎麼出牌；美國的盟友也惴惴不安，擔心華府突然變臉，推翻以往的承諾。川普的捉摸不定，及其美國利益至上的孤立主義取向，是最大變數。

拜登任內，積極與美國民主價值接近的國家結盟，也頗以其外交經驗自豪。他任內爆發兩場戰爭，一是俄烏戰爭，二是以哈戰爭及因此衍生的與黎巴嫩和伊朗衝突。對於前者，拜登極力拉攏北約組織，從天文數字的軍援，到經濟和財政圍堵俄羅斯，嚴防戰爭蔓延。至於後者，拜登則拉攏中東國家，壓抑伊朗的反擊和報復，以支撐以色列在中東代表美國利益的立場。簡言之，拜登以「結盟」防止戰火擴散，但戰爭一直持續蔓延，勞民傷財，也引發各種爭議，成為川普大力抨擊的把柄。

在東亞，拜登延續了川普執政時啟動的反中抗中策略；不同的是，拜登以所謂「民主同盟」啟動美日韓同盟、四方安全對話（ＱＵＡＤ）、美菲協防同盟、ＡＵＫＵＳ等組織，以防堵方式對中共施壓。這一連串的國際外交運作，在外觀上形塑二次大戰時「民主同盟國」對抗「軸心國」的形勢。

川普的作風和思維和拜登迥異。他是重利的現實主義者，有興趣擴張美國影響力，但絕不做賠本生意，這是重商主義的「變形門羅主義」。美國當年原只想自掃門前雪，在美洲自求富強；但珍珠港事件迫使美國改變孤立政策，開始積極介入國際事務。二戰之後，美國更積極扮演起「世界警察」的角色，陸續參與了韓戰、越戰、阿富汗戰爭，憑藉強大國力推廣民主自由的價值。在蘇聯瓦解、柏林圍牆倒下後，美國的國際形象和影響力達到最高峰。

然而，在川普眼中，美國已不復當年的富強。川普看到的是因自由貿易而式微的美國工廠，因非法移民而混亂不安的社會秩序，因通貨膨脹而呆滯的經濟復甦。對川普而言，自由民主已不再是美國的主流價值，更不是「美國再度偉大」的推動力。

正因如此，川普可以為美國利益而啟動關稅貿易戰，但不會為自由民主而啟動軍事戰。在他首屆總統任內，他會張牙舞爪、語出恫嚇，但絕不會輕易派兵作戰。他的國安顧問波頓擬好的攻擊伊朗的計畫，被川普丟到字紙簍，還嘲笑波頓好戰。拜登以民主自由為名，傾力聯合歐洲國家擋俄挺烏；川普卻認為，俄烏之戰根本不應發生，而且呼籲從現實基礎出發，也就是烏克蘭放棄被占領的國土，立刻與普亭談和。

換言之，川普主張的，即使不是一種新的孤立主義，也是從利益出發的現實主義。他對美國最堅強的盟友北約，已揚言美國沒義務保護歐盟，更放出要求北約提高軍費的狠話。在川普加入選戰後，歐盟已積極調整戰略位置，認為不應再冒風險以美國為唯一重心。川普對長期的美韓同盟也採類似作法，一方面要南韓增加軍費，一方面和獨裁者金正恩套交情，這些作法都與拜登截然不同。

至於台灣，拜登政府官員多次公開強調美台友誼堅如磐石，拜登本人也表示他會出兵護台。但這段「堅如磐石」的友誼，在川普眼中卻濃縮成「台積電偷走了我們的晶片生意」，「台灣遠在數千里外，難以救援」。我執政者每每以「民主同盟」為號召，大聲疾呼與民主價值相同的盟友站在一起抗中；如今遇到把「民主同盟」視如敝屣的川普，再看看北約、烏克蘭、南韓，人們還相信這四個字能承載台灣的命運嗎？