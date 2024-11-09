經濟日報社論／川普難撼動Fed獨立決策地位

鮑爾和下任總統川普。 路透

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）7日會議決定降息1碼，為4.5-4.75%；決策平淡無奇，也符合各界預期。值得關注的是Fed對於未來的利率決策模式，已出現一些微妙的變化；而最令各界深感興趣的，則是Fed與鮑爾本人和下任總統川普之間的互動關係。

Fed在9月會議時曾大幅降息2碼，這次降幅縮小到1碼，顯示Fed有意減緩降息速度，而且對接下來的降息路徑也未做出明確指引。原因如下：

第一，美國勞動市場已持續出現降溫信號，有利於通膨進一步下降，但消費支出依然強勁，可能使通膨持續黏著在2%目標以上，這種矛盾現象令Fed難以訂出明確的降息路徑。

第二，大選結果雖不會對利率決策產生立即性影響，但新總統及下屆國會的任何政策改變，都可能重塑美國經濟展望，從而改變Fed的利率路徑。川普主張減稅、提高關稅、遣返移民及弱勢美元，都具有推升通膨的潛力。但這些政見對通膨及經濟成長的實際影響，仍高度不確定。

第三，多項經濟數據，尤其是就業人數，一而再、再而三地遭到修正。Fedㄧ再強調「一切看數據」，然而數據本身的精確度嚴重不足，使官員更不願倉卒決策。Fed既然預期通膨持續下降，就會不受數據波動影響，繼續維持漸近降息的路線。

第四，對於降息的終點，也就是「中性利率」的水位，決策官員並無信心，因而難以預設最終目標。Fed現在採取的是「由實驗來檢驗真理」的做法，亦即從未來幾個月經濟的表現來尋求指引。

基於對經濟情勢依然混沌，新政府政策走向又高度不確定，決策官員因而對未來持審慎看法；但只要不發生重大變化，Fed仍將繼續降息，但速度將減慢，幅度將變小，而且不排除隨時暫停的可能性。

至於最麻辣的話題，則是川普勝選之後，Fed是否將會易主。鮑爾在記者會被問到他是否會因為川普的要求而辭職時，四度明確說No，且強調「這不為法律所允許」；對於川普可能推出的新政策對Fed的決策將造成多大影響，鮑爾則提出「不猜測（guess），不推測（speculate），不預作假設（assume）」的「三不」立場。表現明快，令人激賞。鮑爾的任期要到2026年5月才屆滿，且大部分法律專家認為川普不能無緣無故就提前撤換鮑爾的主席職位。

川普在競選期間雖強烈表示他將積極介入Fed的決策，但問題在於新政府是否當真要侵犯Fed的獨立地位？以及是否辦得到？川普與幕僚群對此所釋放的訊息相當曖昧。川普表示他雖有意積極參與貨幣政策，卻沒必要指示Fed怎麼做，一些幕僚也強調Fed獨立決策的重要性。

在實際上，川普的手也很難伸進Fed。川普最直接的做法，就是將他的親信安插到Fed的七名理事之中，尤其是主席，但他須等到鮑爾任期屆滿之後才有機會。而且只要鮑爾願意，他仍可繼續擔任理事，且對利率決策擁有投票權，直到2028年任滿為止。如此一來，川普只能從其他六位理事之中另選一人出任主席，無法「空降」新人；而這六位理事中，只有鮑蔓與沃勒是由川普在上次總統任內所任命，但這兩人的政策立場都偏向「鷹派」，與川普介入Fed的根本意圖背道而馳。

其次，Fed人事案是由總統提名，國會同意。雖然共和黨掌控參院，但黨內保守派參議員卻可能阻擋川普恣意任用親信，破壞Fed的獨立性。

再者，FOMC共有12名委員具有投票權，其中理事只占七票，另外五票掌握在12個地區性聯邦準備銀行總裁手中；他們是由各地區聯準銀行的董事會指派，大都是不涉入政治的技術官僚，而且堅持Fed獨立決策的傳統，川普難以使力。

整體而言，川普勝選，並不會使Fed持續降息的大方向生變，但步調可能減緩；至於對Fed獨立性的衝擊，恐怕只會是一場「茶壺裡的風暴」。