聯合報黑白集／同文同種的巴別塔？

藝人劉德華來台開唱，遭民進黨立委王定宇、政策會執行長王義川質疑是媚共藝人、非常非常中國的設計。 圖／台灣映藝提供 綠委王定宇指摘劉德華演唱「中國人」反遭批評，他不甘示弱，反擊說香港反送中流行Beyond樂團的「海闊天空」，在對岸能唱嗎？結果又遭打臉，「海闊天空」不僅出現在走紅陸劇「繁花」，Beyond團員黃貫中北上演出歌單也必有此曲。

並不是說大陸有多少言論自由空間，流行金曲「海闊天空」可公開傳唱，但不能趁機夾帶反送中。又如習近平神似卡通維尼小熊，許多台灣網友想當然爾認為維尼在對岸已遭禁，亦非事實。但如果把「習近平」和「維尼」一起上網檢索，立刻會被無所不在的「長城」阻斷。

聖經巴別塔的故事警告，人類族群間因為語言的隔閡，會孳生許多誤解與敵意。兩岸之例證明：即使同文同種，照樣可能出現離譜認知；有些純屬誤會，有些則是惡意。例如另一位批劉德華的急先鋒王義川，成名作是「中國高鐵座位沒靠背」，以其知識水準當然知道這非事實，但為了抹黑仍信口雌黃。

台灣民眾對兩岸問題立場相當分歧，但不管將大陸當祖國或敵國，終究不能否認對方不僅體量龐大，而且彼此關係千絲萬縷。若視其為寇讎，就更須了解對方的虛實長短，唯有知敵才可能克敵。如果不去了解對方，只想閉著眼睛恣意想像辱罵，不過是集體吸毒行為，當下或可滿足癮頭快感，日後盲幹的後果卻難以想像。