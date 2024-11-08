經濟日報社論／川普當選對台灣產業發展的影響

川普當選美國第47任總統，強勢回歸。美聯社

川普當選美國第47任總統，強勢回歸，美股大漲回應，台積電ADR卻嚇跌。不論選前如何期待或憂心，現在大家關心的是：選舉結果對台灣經濟發展將產生哪些可能的影響。

幾乎可以確定，川普必將延續其「美國優先」政策，對中國及其他國家實施更高關稅稅率，這個政策勢必影響包括台灣在內的國家對美出口。其次，美國對中國科技限制可能加強，台灣做為國際資通訊產品供應鏈重要一環，更須面對其對全球供應鏈重組帶來的挑戰。

川普於選舉期間曾公開表示台灣應支付更多保護費，因此美國對台軍售政策會有所調整，川普可能要求台灣增加國防支出，購買更多美國武器，此舉勢將大幅增加我政府財政壓力。

明年初即將就任的新政府可能對台灣施加更大壓力，要求對美國增加進口或擴大採購美國產品（如飛機、農產品、天然氣），以縮小台美貿易順差；另外因為台灣與中國製造供應鏈密切，部分往來兩岸組裝之零組件可能受到限制，這對台灣在國際市場競爭力或資本配置將產生一定影響。

川普將延續對中國高科技出口管制，特別在半導體、人工智慧等領域，這會加深全球供應鏈「去中化」，促使台灣企業重新評估在中國生產布局。美方極可能要求台灣半導體企業將產能及研發轉移至美國，以降低對亞洲供應鏈依賴，但這將涉及管理成本和機密洩漏風險的平衡。

美元匯率方面，若川普的貿易和外交政策導致全球資金流向美國，美元可能升值，這對新台幣匯率造成壓力。若美元強勢，新台幣貶值，短期雖有利於出口，但長期增加台灣自美、日、德、荷等國進口設備及原物料成本，進而影響整體產業國際競爭力。

若美中貿易戰持續升溫，台灣企業可能面臨美國要求在美中之間選邊站壓力，這將影響在中國已有生產或業務的台灣企業，迫使其重新配置資源或調整市場戰略。部分台灣企業可能選擇加大在美國投資，以符合美國政策需求並避免潛在關稅壁壘，但這樣將增加企業經營成本。

針對美國大選結果導致美中貿易對抗加劇、科技產品全球供應鏈重組，台灣可以考慮以下對策，積極應對可能的經濟和產業影響：

一、加強供應鏈韌性與多元化：降低對單一市場依賴。台灣企業應逐步降低對中國市場依賴，加強對美國、歐洲和東南亞市場拓展，以分散風險。

二、產業布局多元化：推動台灣企業在海外建立更多生產基地，將更多製造能力轉移至越南、印度、印尼等國家，降低美中貿易摩擦影響風險。

三、加速推動關鍵產業供應鏈本土化：在國內投資建構更完整關鍵產業如半導體、精密機械和關鍵材料供應鏈，以確保產業鏈韌性。

四、擴大印太地區經貿聯盟：積極參與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等區域經貿組織，開拓貿易市場，減少對中國及美國市場過度依賴。

五、擴大研發投入：加強在新興技術（如6G、AIoT、量子計算）研發，提高產品附加價值，減少對成本敏感性高的市場依賴。

六、強化風險管理與政策調整：台灣企業須更密切關注中國市場和政策變化，提前制定應對策略，調整投資布局、減少敏感產品高度依賴，進而分散因中國經濟波動帶來的風險。

七、加強風險預警和支援系統：國發會、經濟部應建立國際貿易和經濟風險早期預警系統，並設置應急措施，為受美中對抗影響的企業提供快速援助，避免貿易摩擦對企業經營的劇烈影響。

最後，雖然川普經濟政策獲得美國民心，但國際頂尖經濟專家仍然擔心，川普關稅至上主義，可能帶來全球貿易大戰，甚至造成美國國內通貨膨脹居高不下，這些長期不利因素，勢將連帶影響台灣經濟發展。