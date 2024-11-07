聯合報社論／川普完全執政，為美國政治分裂投下陰影

美國前總統川普拿下兩百七十七張過半的選舉人票，六日以當選人身分現身佛州棕櫚灘會議中心，向支持者發表勝選談話。 （路透） 川普以壓倒性優勢贏得美國大選，票雖未全部開出，但他已取得足夠的選舉人票，普選票也力壓賀錦麗，一掃八年前其普選票落後希拉蕊的尷尬。川普也創下繼十九世紀末的克里夫蘭總統之後，落選後再度凱旋的紀錄。川普的勝利，鼓舞了歐洲的民粹主義，各國極右派皆蠢蠢欲動，全球的經濟保護主義和反移民的排外主義恐將風行一時。

賀錦麗落敗，主要敗在移民與通膨問題。美國人對非法移民和相關的治安問題不滿已久，儘管拜登政府選前急轉彎，但已太遲。至於通膨，儘管美國總體數字亮眼，經濟軟著陸，但一般人民毫不埋單，覺得生活越來越苦。賀錦麗作為拜登政府的一員，只能概括承受。賀錦麗曾力圖標舉墮胎權與民主喚起民眾支持，女性選民確實更積極表態，但支持川普經濟政策的非裔及拉丁裔選民更多，她終告不敵。

許多人原本擔心，如果川普落選，美國會陷入混亂，重演國會暴動亂象。如今川普勝選，人們雖鬆了一口氣，但也面對更大的憂慮。共和黨除拿下白宮，也取得參眾兩院的多數，川普的權力將無可制衡。再加上最高法院大法官多數偏共和黨，非僅不會節制川普的作為，可能連他先前的五十多件官司都一筆勾銷，讓他更無法無天。

因正取得「完全執政」，川普這次回任與上次執政大不相同。川普的首任，有諸多老成持重之士輔佐，加上同黨國會建制派的約束，他還比較節制。如今他自認英明過人，又無人能約束他，其政策必將更無法章法、也更難逆料。在對外政策上，他可能愈發恣意行事；在內政上，則有三大因素可能引發動盪。

其一，是川普的獨裁傾向。他曾被問到，如果勝選，會不會成為「獨裁者」？川普答道：「不，不會，除了第一天之外。」言下之意，他很快就會簽署各種行政命令，迅即推動，包括政治報復在內。不少人已警告，川普是法西斯，他會把聯邦執法機構當成自己的政治打擊工具。例如，他曾揚言要對前參謀首長聯席會議主席密利進行軍事審判，由他兒子等人組成的移交委員會將擬定永不錄用的黑名單，並要赦免那些因暴力攻擊國會山莊而遭關押的暴徒。

其二，川普曾宣稱要把在美國的一千一百萬非法移民趕出美國，等於要將相當於三％的美國人口趕走，將引來嚴重的人權與社會問題。尤其，非法移民之子女擁有美國公民身分者達四四○萬，這等於趕走大批美國公民的父母。若要耗費千億美元設立集中營，動用國民兵，情況都會變得棘手。

其三，民主黨這次全盤皆輸，支持群眾和政治人物的怨懟情緒極高，可能產生對抗心理。八年前川普當選後，曾短暫出現的「加州獨立運動」，可能死灰復燃。加州經濟體的規模排名世界第五，它若起而聯合西部民主黨執政的各州，確有可能與中央分庭抗禮。事實上，地方分權符合共和黨的意識形態，民主黨若趁此以高度自治對抗聯邦，美國政治分裂不是不可能的。

這次美國選舉，被認為是自一八六○年林肯當選以來的最重要選舉，具有正負的雙重意義。對民主黨而言，此刻正須嚴正棄絕危險的法西斯民粹路線，積極維護美國的民主及自由傳統；但若因兩黨衝突無法弭合，國家勢將走向更形分裂。當年林肯的勝利，主要是靠北部和西部各州的支持，十五個南方蓄奴州中的十個沒給他任何選票，於是美國就發生了南北戰爭。如今內戰已難以想像，但川普恣意而為，將是美國長期分裂的開始。