經濟日報社論／審慎面對川普2.0 不必恐慌

美國總統及國會選舉迅速底定，川普確定二進白宮，且共和黨將掌控國會兩院。（路透）

美國總統及國會選舉迅速底定，川普確定二進白宮，且共和黨將掌控國會兩院；此一結果並不意外，但對美國與全球經濟，以及對國際金融市場的潛在衝擊，絕對不容輕忽。

檢討民主黨敗選的元兇，仍在於無法打破「笨蛋！問題在經濟！（It's the economy, stupid!）」的魔咒，尤其是通膨惡化。儘管近三年來美國經濟表現在已開發中國家一枝獨秀，贏得「美國例外論（Exceptionalism）」令譽，選前通膨持續降溫，勞動市場紅火，但拜登主政近四年來物價大幅上漲20%，從而導致利率上升到40年來高點；川普任內物價僅上漲約7%，利率維持低位。因此儘管有23位諾貝爾經濟學獎得主為賀錦麗加持，仍抵不過物價與利率雙升對民眾造成的切膚之痛，結果是形勢終比人強。

川普的主要經濟政見，涵蓋減稅、貿易、移民、能源、財政及金融等領域。首先，最核心的政見就是將現行「減稅與就業法」的效期由2026年底再予延長，並進一步降低企業稅率，以及對小費、加班費及社會安全福利等所得全部免稅，這無疑有利於經濟成長。基於共和黨又完全掌控國會兩院，因此川普將能遂行減稅主張，但他也必須考慮減稅對財政造成的衝擊，因此減幅可能較具彈性。

第二，川普對美國及全球經濟最具震撼性的主張，就是將所有進口產品的關稅稅率大幅提高到20%，對中國產品的稅率更高達60%。據彭博估算，如果其他國家對美報復，則到2028年時對美國國內生產毛額（GDP）的影響是-1.3%，但通膨率只會提高0.5個百分點，因為美國經濟將減弱。再者，高關稅將迫使美國及外國製造業將生產基地移往美國，包括台灣的科技產業，如此將使美國勞工更加短缺，企業成本升高，獲利率受損，也將引發全球產業及供應鏈大洗牌，潛在衝擊難以估算。

第三，川普承諾將對非法移民進行空前的大遣返，勞動供給勢必大減，將導致工資升高，通膨可能死灰復燃。基於美國對抗通膨之役正處於關鍵時刻，聯準會（Fed）降息路徑未明，因此川普這項主張也為金融市場平添不確定性。

第四，在能源政策上川普主張擴大開採頁岩石油，承諾將放寬石油、天然氣及燃煤生產的相關法規，並開放更多聯邦土地以生產化石燃料。川普一向認為溫室氣體排放與氣候變遷的關聯性純屬騙局，因此他將終結拜登政府補貼綠能產業的政策。此舉有助於降低美國油、氣價格，減輕通膨壓力，但不利於美國能源轉型，對全球對抗氣候變遷之役大拖後腿。

第五，在財政方面，據負責任聯邦預算委員會估計，川普若落實所有政見，則未來十年美國的聯邦赤字將激增7.75兆美元。川普聲稱一部分稅收損失，將由提高關稅的收入來彌補，但高關稅將使進口減少，稅收增加只是空話。財政惡化，政府必須加發公債；結果是即便Fed不升息，殖利率也會上漲，對實體經濟及金融市場將造成重大衝擊。

最後，在金融領域，川普主張低通膨、低利率、低匯率，而先決條件則是通膨必須維持低檔。但川普主張提高關稅及遣返移民，將推升通膨，減稅將使財政惡化，凡此都將使利率易升難降，美元也將居高不下。6日川普選情看好之際，美元匯率與美國殖利率便雙雙大幅上升，便是明證，這絕不是靠政府干預Fed決策就能擺平。經濟主張與政策目標自相矛盾，也為經濟與金融動盪埋下禍根。

所幸的是，候選人在選戰中開出的支票，許多在選後都完全落空，或是大打折扣，因此現在對「川普2.0」所做的預測，其實是在對「不可預測」之事進行評估。川普本質上仍是「生意人」，深諳漫天喊價，就地還錢之道。他的激進主張，許多都是他未來與外國談判的籌碼，這在第一任期間的許多作為上已充分顯現；而且至少會有一部分主張，仍將受到政府其他部門的制約。面對川普二進白宮，各國必須審慎以對，但也無須過於悲觀，畢竟川普並非不懂經濟運作之道。